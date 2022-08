El 22 de agosto se cumplirán 50 años de la feroz masacre de Trelew. En Rosario estrenará un documental realizado por dos rosarinos sobre un hogar con mucha historia en Rio Ceballos. Sus propietarios Miguel e Hilda Polti vivieron la desgracia del asesinato de uno de sus hijos en Trelew y de su otro hijo en un enfrentamiento policial en Córdoba. A pesar de las tragedias y trascendiendo el dolor, Miguel e Hilda abrían las puertas de su chalet a decenas de vecinos y familiares, y brindaban documentaciones valiosas a HIJOS Córdoba, el Archivo de la Memoria y el Parque de la Memoria de Rio Ceballos.

“La casa de los tíos” es el nombre del documental, que en 2019 ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes y también la beca de desarrollo de Espacio Santafesino que hasta ese año otorgaba el Gobierno Provincial. Finalmente el 26 de agosto el film se podrá ver en Rosario, en el Cine El Cairo con entrada gratuita a las 20.30 con sus creadores, los cineastas Verónica Rossi y Mariano Polti, sobrino de los protagonistas de la historia. La entrada es libre y gratuita, a retirar el mismo día un rato antes.

El estreno oficial del documental será nada menos que en el acto oficial de conmemoración en la ciudad de Trelew, y es parte de actividades que serán todo el mes de agosto en aquella ciudad chubutense. Luego estrena en Rosario, y en septiembre en el Archivo Provincial de la Memoria, y en Rio Ceballos, ciudad donde transcurre la historia de aquella particular vivienda.

“Los hermanos y primos de mariano fueron muy generosos en este documental, participaron de forma indirecta en un apoyo que fue clave para realizarlo”, destacó Verónica Rossi sobre esta realización que “no hubiera sido posible sin su apoyo”.

El film que fue rodado durante varios años, terminó ese proceso ahora en 20220. “Llegamos a rodar las últimas escenas extras antes que comience la pandemia, en enero de 2020. Cuando se produjo el cierre total me dediqué a hacer el montaje en casa, en un proceso muy laborioso”, recordó Verónica Rossi, en una entrevista que brindó nuevamente a Rosarioplus.com con motivo de la proyección de “La casa de los tíos” en Rosario.

La construcción de un documental es muy difícil, el guion es producto de la sala de montajes, y sobre ello, analizó: “Pensé que iba a encontrarle la punta al ovillo rápido, pero la doble función de directora y montadora no me fue fácil. Y en plena pandemia se fueron sumando los diversos colaboradores, que son muchos y sin ellos no hubiera sido posible este film”.

Consultada sobre cómo se trabajó en el encierro pandémico, Verónica analizó: “El hecho de estar dentro de casa nos dio más posibilidades de estar en el documental, y también para generar presión de conseguir recursos económicos junto a Mariano, ya que él es sonidista de espectáculos públicos y estuvo más de un año sin trabajo. Fue una excusa creativa que nos sirvió para canalizar la incertidumbre en el proyecto de películas”.

Recordó sobre el último rodaje el verano pasado: “Algo que nos pasó es que al volver a rodar este año fue que los chicos ya tenían muchos años más y fue un problema para grabar nuevamente ciertas escenas. La primera vez que rodamos la chiquita tenía dos años y medio y el nene 10 años, y ahora tienen 15 y 7 años”.

El documental y las actividades en memoria de Trelew

Verónica precisó que este film, desde una historia familiar y singular, busca también abonar a la memoria de los 50 años de ocurrida la Masacre de Trelew, ya que uno de los primos del realizador Mariano Polti fue una de las 16 víctimas fusiladas.

El documental, según adelantó la cineasta, formará parte del acto oficial a 50 años de la Masacre de Trelew en dicha ciudad. Allí tendrá su estreno oficial los días 20 y 21 de agosto. Además “va a integrar a la red de sitios de memoria para que se pueda proyectar en cada uno en diferentes ciudades del país, es una oportunidad enorme que esperamos avance”.

Además del film, en Rosario el 16 de agosto a las 18 se realizarán diferentes propuestas en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019) con el objetivo de reflexionar sobre la relevancia histórica de la fuga y posterior masacre sucedida en agosto de 1972 en el sur de Argentina.

Allí se hará la inauguración de un nuevo fondo documental, compuesto por materiales de archivo, documentos, testimonios orales, entre otros formatos. Y se desarrollará una instalación en el auditorio del museo, donde se podrá conocer parte del acervo documental.

Además se realizará la exposición "La fuga de Rawson de 1972, reflexiones políticas a 50 años" a cargo del doctor Manuel Navarro, quien además de docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue militante del “Comando Che Guevara”, organización guerrillera de Rosario que operó en los primeros ‘70.

Los fondos documentales son abiertos y pueden ampliarse a partir de donaciones, por lo que convocaron a quienes posean material documental a realizar donaciones para integrarlos al Centro Documental.

El 15 de agosto de 1972 sucedió la histórica fuga de presos políticos del Penal de Rawson, Chubut, organizada por las organizaciones político-militares Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

Un primer grupo de solo seis militantes fue el único que logró concretar el plan con éxito, el segundo grupo, de 19 personas, quedó varado en el aeropuerto, mientras que un tercer grupo planificado nunca alcanzó a fugarse del penal.

Las 19 personas fugadas se rindieron el 16 de agosto ante los efectivos militares al no llegar a tiempo a escapar en un avión, y pidieron garantías públicas por sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.

Entonces fueron llevados detenidos a la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, y en la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados por guardias de la Marina, dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. De los 19 solo sobrevivieron tres, los cuales posteriormente fueron también desaparecidos, ya en el marco de la dictadura militar del ‘76.

El equipo técnico del film

Producción ejecutiva: Ana Taleb

Montaje y guion: Verónica Rossi

Asesor de guion: Alfonso Gastiaburo

Dirección de voz en off: Claudia Schujman

Postproducción de sonido: Santiago Zecca (ASA)

Postproducción de color: Laura Viviani

Dirección de fotografía y cámara (Rosario): Lucas Pérez

Cámara: Cecilia Sarmiento, Claudio Perrin

Dirección de fotografía y cámara (Río Ceballos): Verónica Rossi

Sonido directo: Cristian Bobina, Mauro Chanampa, Tomás Grimaldi

Meritorio: Lucio Minigutti

Música original: Pablo Sorini, Pablo Alfredo Vergara

Músicos: Martín Tessa, Javi Collet, Cristian Brandolin

Diseño gráfico: Estudio Valija

Traducciones: Jason Garner