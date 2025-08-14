Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. El estreno de mayor peso es el de la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Guillermo Francella interpretando a 16 personajes en distintas historias. Además hay una nueva versión de un clásico, dirigida por Luc Besson y protagonizada por Christoph Waltz. También hay una propuesta animada para toda la familia.

HOMO ARGENTUM

Sinopsis: Conformado por una colección de 16 historias satíricas, encarnadas por Guillermo Francella. Cada uno de sus personajes expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo.

No hay redención ni moraleja: hay humor e incomodidad, pero también ternura y una ironía tan afilada como inevitable. Lejos de querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese imaginario que todos reconocemos —aunque preferiríamos negar—. Francella se transforma en cada escena como un camaleón social argentino: encarna lo que vemos todos los días y preferimos no mirar dos veces. Con cada cambio de piel, aparece un personaje reconocible, ambiguo, entrañable o miserable, pero siempre posible.

Comedia / 98 minutos / +13

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

DRÁCULA

Sinopsis: Nueva adaptación cinematográfica del clásico de Bram Stoker con el estilo visual inconfundible de Luc Besson. Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino.

Terror, Romance, Fantasía / 129 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

MIRACULOUS

Sinopsis: En el marco de la celebración de su 10º aniversario, la película animada de Ladybug y Cat Noir llegará por primera vez a los cines de Latinoamérica, con un adelanto exclusivo de los tres primeros episodios de la temporada 6.

El nuevo año escolar trae consigo grandes transformaciones: nuevos héroes, poderes en evolución y un misterioso villano que se esconde a plena vista. Ladybug, guardiana de los "Miraculous", ha reunido a un nuevo equipo de portadores listos para defender París. Pero los secretos amenazan con separarlos. Mientras Marinette y Adrien se acercan más que nunca, siguen sin saber la verdad sobre sus identidades, lo que eleva aún más la tensión emocional.Con batallas épicas, giros inesperados y un equipo que crece unido por la valentía y la lealtad, esta temporada explora el poder de la unidad frente al engaño. La verdad está más cerca de lo que creen... y podría cambiarlo todo.

Francia / Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Hoyts; Cinepolis