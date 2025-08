Cuál es la peli rosarina que se estrenó en Flow y está en el top de las más vistas

Cine de Rosario al mundo, eso hicieron Romina Tamburello y Federico Actis con Vera y el placer de los otros, un largometraje que apenas se estrenó de manera digital en Flow, el 24 de julio, picó en punta y se ubicó en menos de una semana entre las 7 películas más vistas de la plataforma, junto a otras producciones nacionales internacionales. Llegó también a Europa Central, donde se erigió como una de los tres films más vistos a través de HBO.

La dupla de directores desarrollan una trama con foco en una adolescente que, aprovechando que su madre trabaja en el negocio inmobiliario, alquila por horas, de forma clandestina, un piso vacío a otros jóvenes para que puedan tener un espacio donde practicar sexo. Lo que parece una manera fácil de ganar dinero se convierte en realidad en la vía a través de la cual la chica empieza a explorar su sexualidad. El coming of age de una voyeurista adolescente que aprende que el placer de los otros puede ser el suyo si lo traslada al cuerpo.

La protagonizan Luciana Grasso, Inés Estevez, Carlos Resta, Mariano Raimondi, Estefanía Nicolo, Ofelia Castillo y David Zoela.

Tuvo su estreno mundial en el 27º Festival Tallinn Black Nights (Estonia, 2023) donde su jurado de selección dijo: “En este debut divertido, enérgico y un poco travieso, exploramos el punto de vista de una chica de 17 años que está alcanzando la mayoría de edad y alcanza el despertar sexual, lo que supone un gran giro para el típico adolescente masculino que encuentra una salida para su sexualidad".

"Algo absolutamente impredecible y nuevo desde Argentina –deduce el crítico–, que señala nuevas voces a las que estar atentos. Una película que es memorable y que desbloqueará el adolescente interno de cada espectador y mejorará su estado de ánimo”.

Tuvo su premiere internacional en el 38º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina, 2023) donde ganó el premio Mejor Dirección Argentina con una justificación rotunda de parte del jurado "por su contundente visión, su trabajo con los actores, su compromiso con el tema y su valentía para permanecer en lugares incómodos sosteniendo hasta el final el pulso narrativo”.

Ganó el Premio de la Crítica en el D'A Festival De Cine de Autor de Barcelona 2024, donde los jurados manifestaron: “Estamos ante una película de una sensualidad desbordante, absolutamente desprejuiciada, su encaje en el nuevo esquema de relaciones materno filial pasará por entender que el deseo (femenino) no es unívoco, puede manifestarse de muy diferentes formas y puede ser cambiante".

"Tamburello y Actis proponen –prosigue la crítica– un paradigmático cambio en la manera de aproximarse al deseo desde una óptica femenina libre y no mediatizada por la mirada masculina. Como Vera, los espectadores también deberán trasponer ciertos límites para comprender que existe otra manera de ver las cosas. ¿De verdad Argentina y el mundo pueden permitirse renunciar a películas como esta?”.

Luego de los premios y la gira europea, la película tuvo su premiere norteamericana en 41th Annual Miami Film Festival (EEUU, 2024). También formó parte de las selecciones oficiales de Joburg Film Festival 7th Edition (Johannesburgo, Sudáfrica, 2024), 17th Edition Latin American Film Festival In Australia (2024) Zinegoak, Festival internacional de Cine y Artes Escénicas Gayslesbotrans de Bilbao (País Vasco, 2024), Festival Internacional de Cine Independiente Off Camera de Polonia (2024), Vancouver Latin American Film Festival (Canadá, 2024), LUCAS International Festival for Young Film Lovers (Alemania 2024), Selección Oficial, Premiere Latina, Festival Do Río (Brasil, 2024), Iris Film Festival (Gales, Reino Unido) donde obtuvo el premio Mejor Actuación Femenina (Luciana Grasso).

Hizo un extenso recorrido por los festivales LGTBIQ+ siendo película de clausura del 1er. Festival Internacional de Cine LGBTQ+ de Tailandia. Participó de la competencia oficial en el Vancouver Queer Film Festival, donde obtuvo el Premio del Público al Mejor Largometraje, invitación especial del Womens Rights Film Festival (Estonia, 2024), competencia Oficial Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTQ+ (Argentina, 2024), Celebration Latin Queerness Xposed Queer Film Festival Berlín (Alemania, 2024). Y resultó nominada para el Premio Sebastiane Latino 2024, que premia a la mejor cinta latinoamericana de temática LGTB del Festival Internacional de Cine de San Sebastián al largometraje que mejor represente la defensa de las reivindicaciones y valores de las personas LGTBIQ+.

En Argentina se alzó con los premios Mejor actuación femenina (Luciana Grasso) Mejor actuación Masculina (Carlos Resta) y la comisión de género de DAC (Directores Cinematográficos Argentinos) la distinguió con el premio de Mejor Dirección en el 12º Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI, donde también ganó el Premio del público. Fue nominada a los Cóndor de Plata (Premio que otorga la crítica cinematográfica) como mejor ópera prima.