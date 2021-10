Ron da error (ESTRENO)

DIRECTORES: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith.

VOCES: Zach Galifianakis, Olivia Colman, Ed Helms.

DURACIÓN: 106 minutos.

CALIFICACION: Apta para todo público.

GÉNERO: Comedia | Aventuras | Animación

SINÓPSIS: Ambientada en un mundo donde robots que hablan, caminan y que estan conectados digitalmente, se han convertido en los mejores amigos de los niños. La película cuenta la historia de un nene de 11 años que descubre que su robot ya no está funcionando muy bien.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 15:00 17:35

Showcase: (Castellano) 14:45 15:05 17:10 17:30 19:35 19:55 22:25

Complejo Monumental: (Castellano) 15:00 15:45 17:20 18:00 20:20

Coda: señales del corazón (ESTRENO)

DIRECTOR: Sian Heder.

ACTUACIONES: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant.

DURACIÓN: 111 minutos.

CLASIFICACIÓN: Sóla apta mayores de 13 años.

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: Ruby es hija de adultos sordos, es decir una CODA, ya que las siglas en inglés significan Child of Deaf Adults y es la única persona oyente en su familia. Cuando se une al club del coro de su escuela secundaria, descubre su don para cantar. Alentada por su maestro del coro, Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), para postularse en una prestigiosa escuela de música deberá afrontar la decisión más importante de su vida: elegir entre sus obligaciones familiares o seguir sus propios sueños.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:05 17:15 19:30. El miércoles sólo 15:05.

Showcase: (Subtitulada) 15:15 17:40 20:10 22:35

Retrato de una mujer en llamas (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Céline Sciamma.

ACTUACIÓN: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luana Bajrami.

DURACIÓN: 120 Minutos.

CLASIFICACIÓN: Sólo apta para mayores de 13 años.

GENERO: Drama.

SINÓPSIS: En la Francia de 1770, Maranne una pintora recibe un encargo para realizar el retrato de bodas de Heolise, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas sobre su inminente matrimonio.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtítulos) 15:00 17:20 19:40

Duna (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Denis Villeneuve.

ACTUACIÓN: Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet.

DURACIÓN: 155 minutos.

CLASIFICACIÓN: Sólo apta para mayores de 13 años.

GÉNERO: Drama | Ciencia Ficción | Aventuras

SINÓPSIS: 10.000 años en el futuro, las familias nobles de la galaxia se disputan por el control de los planetas. El más codiciado es Arrakis (también conocido como Dune) donde se encuentra el bien más preciado de la galaxia: la especia. Quién controle su producción, controlará la galaxia. Basada en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtítulos) 14:45 19:40

Showcase: (Subtitulada) 15:00 15:40 18:15 18:55 21:30 22:10 (Doblada) 15:20 16:00 18:35 19:15 21:50 22:30

Complejo Monumental: (Doblada) 15:10 21:30 (Subtitulada) 19:00

Chérnobil: la película (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Danila Kozlovsky.

ACTUACIÓN: Danila Kozlovsky, Oksana Akinshina.

DURACIÓN: 136 minutos.

CLASIFICACIÓN: Sólo apta para mayores de 13 años con reserva.

GENERO: Drama

SINÓPSIS: La historia sigue a Alexey uno de los bomberos que trabajaron durante el accidente de la planta nuclear de Chernóbil. Acompañado por Valery, un ingeniero y Boris, un buzo militar, deben enfrentar una peligrosa misión: drenar el agua del depósito que se encuentra debajo del reactor en llamas para evitar una catástrofe mayor, aunque les cueste la vida.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 17:10 19:45

Showcase: (Subtitulada) 22:15

Complejo Monumental: (Doblada) 16:15 22:30 (Subtitulada) 19:40 22:00

Zeta (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Brandon Christensen.

ACTUACIÓN: Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson.

DURACIÓN: 83 minutos.

CLASIFICACIÓN: Para mayores de 13 años con reserva.

GÉNERO: error

SINÓPSIS: Beth se siente atrapada por su condición de madre, cuidando a los demás antes de hacerlo por sí misma. Un buen día, su hijo trae a un amigo imaginario a la casa; sin embargo, ella no lo toma en cuenta. Incluso cuando las cosas comienzan a salir mal, ya que el nuevo amigo no es del todo bueno. Pero a medida que Josh va cambiando a causa de sus nuevos hábitos de juego, Beth se ve obligada a tomar medidas ignorando el consejo de su esposo -Kevin-, ella droga a Josh, con lo que le ayuda a su problema. Josh ya no ve a Z. Beth sí. Y ahora, Z quiere ser su amigo.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 21:45

Cato

DIRECTOR: Peta Rivera y Hornos.

ACTUACIÓN: Thiago PZK,

DURACIÓN: 114 minutos.

CLASIFICACIÓN: Drama.

SINÓPSIS: Película nacional es la opera prima de Peta Rivero y Hornos y el debut actoral del popular freestyler Thiago PZK, quien protagoniza una historia de superación a través del arte desde un contexto de marginación y violencia.

HORARIOS

Complejo Monumental: (Castellano) 15:00 17:40 22:10

Showcase: (Castellano) 16:40

El último duelo

DIRECTORAL: Ridley Scott.

REPARTO: Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver.

DURACIÓN: 152 minutos.

CLASIFICACIÓN: Solo apta para mayores de 16 años.

GÈNERO: Historia | Drama

SINÓPSIS: Basada en hechos reales, sigue la historia el último duelo autorizado en suelo francés entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en encarnizados rivales. Carrouges es un respetado caballero, famoso por su valentía y su pericia en el campo de batalla. Le Gris es un caballero normando cuya inteligencia y elocuencia lo situaron entre uno de los nobles más admirados de la corte.

HORARIOS

Complejo Monumental: (Subtitulada) 18:30

Cines del Centro: (Subtitulada) 14:45 19:20

Showcase: (Subtitulada) 21:35

Halloween Kills

DIRECTOR: David Gordon Green.

ACTORES: Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Hall, Judy Greer.

DURACIÓN: 106 minutos.

CLASIFICACIÓN: Sólo apta para mayores de 13 años.

GÉNERO: Terror.

SINÓPSIS: Nueva entrega de la saga Halloween. Laurie y su familia creen haber dado fin a su pesadilla, pero ven como los bomberos acuden al lugar de los hechos a intentar salvar la vida de Michael Myers. Esto ocasionará que nuevamente deban enfrentarse al asesino.

HORARIOS

Complejo Monumental: (Doblada) 22:30

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:00 19:40

Showcase: (Doblada) 15:05 17:20 19:40 (Subtitulada) 22:05

Venom: Carnage liberado

DIRECTOR: Andy Serkis.

REPARTO: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson.

DURACIÓN: 98 minutos.

CLASIFICACIÓN: Apta para mayores de 13 años.

SINÓPSIS: Regresa Eddie Brock y su Venom. Que en esta oportunidad se reencontrará con Cletus Cassady, el enemigo más sangriento de la historia de Spiderman a quién se lo conoce como "Carnage".

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 14:50 17:05 19:25 22:00 15:10 17:25 19:45 (subtitulada) 15:30 17:45 20:05 21:40 22:20

Complejo Monumental: (Doblada) 14:15 16:20 18:25 20:30 22:40

Los Locos Addams 2

DIRECCIÓN: Greg Tiernan.

VOCES ORIGINALES: Charlize Theron, Chloë Moretz, Oscar Isaac.

DURACIÓN: 93 minutos.

GÉNERO: Comedia | Animación.

CLASIFICACIÓN: Apta para todo público.

SINÓPSIS: Con la esperanza de acercarse como familia, Homero, Morticia y el resto del clan Addams se embarcan en un aventurero viaje por carretera en una horrenda y gigantesca caravana.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 15:00 17:15 19:30

Complejo Monumental: (Doblada) 14:50 19:10

Sin tiempo para morir

DIRECTOR: Cary Joji Fukunaga.

REPARTO: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes.

DURACIÓN: 163 minutos.

CLASIFICACIÓN: Apta para mayores de 13 años.

SINÓPSIS: James Bond ya no se encuentra activo. Sus días de paz se ven interrumpidos cuando su viejo amigo Feliz Leiter de la CIA aparece solicitando su ayuda y llevando a Bond a perseguir el rastro de un misterioso villano armado con una peligrosa nueva tecnología.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 14:50 18:10 21:55 22:25

Complejo Monumental: (Doblada) 21:15

Pawpatrol: La película

DIRECTOR: Callan Brunker.

REPARTO: Kim Kardashian, Iain Armitage, Lilly Bartlam y Marsai Martin.

DURACIÓN: 88 minutos.

CLASIFICACIÓN: Apta para todo público.

SINÓPSIS: Un grupo de seis perritos de rescate dirigidos por un chico experto en tecnología llamado Ryder, tienen muchas aventuras con la patrulla de cachorros, ningún trabajo es demasiado grande y ningún cachorro muy pequeño para proteger a la comunidad.

HORARIOS:

Complejo Monumental: (Doblada) 14:50