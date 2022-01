La segunda edición nacional del Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata (FICC) se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y en Vicente López del 3 al 19 de febrero con una programación de 29 películas que se proyectarán de manera presencial junto a una oferta de talleres y mesas redondas, todo con acceso gratuito.

Luego de dos primeras ediciones llevadas a cabo en 2019 y 2020 en Montevideo y su debut el año pasado en Buenos Aires, el encuentro presentará filmes de 15 países en tres secciones temáticas: Salud, Activismo e Historias cannábicas.

"Fue, durante décadas, una mala palabra, un sinónimo de la desviación de los 'valores morales' necesarios para la convivencia humana bajo el paraguas de aquello que llamamos patria", escribe el periodista y docente argentino Ezequiel Boetti -autor de “Nueva Comedia Americana: Reír en el cine del siglo XXI”- a modo de prólogo del festival.

Por eso, "lejos de aquellas campañas publicitarias que la señalaban como la planta del diablo y alertaban a padres y madres de que un hijo consumidor tiene como destino seguro la delincuencia, las hojitas en forma de abanico y extremos puntiagudos se insertan en la cotidianidad tanto de la cultura joven, que encuentra en el cannabis una forma de disfrute compartida, como de un amplio espectro de la medicina cada vez más convencido de sus virtudes paliativas", agrega.

En ese sentido, el periodista señala en su texto que "el cine, arte por excelencia del siglo XX y primera parte del XXI, hace con este contexto lo que viene haciendo desde las proyecciones bautismales de los hermanos Lumière, allá por fines de 1895: dedicarse a pensarlo, a aportar su granito de arena enfocándolo desde distintas maneras para armar un rompecabezas que se asemeje a lo que vivenciamos día a día en las calles".

Con ese espíritu, el FICC y su propuesta "conforman un amplio espectro de abordajes no sólo en términos cinematográficos, sino también socioculturales" desde una serie de trabajos centrados en experiencias comunitarias de cultivo, sus beneficios medicinales y usos recreativos.

El festival tendrá su inauguración el jueves 3 a las 18 con un show musical en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA), donde poco después, a las 20.30, se proyectarán "Por qué los detectives no fuman mariguana", de Santiago Korovsky; "Foráneo", del peruano Sergio Guerra; y "Carmen Vidal, mujer detective", de la uruguaya Eva Dans, todas de la sección Historias cannábicas.

Por su parte, en la temática Activismo destacan "Mrs. Saltzman Goes to Jail", de la estadounidense Rebecca Richman Coen; "Sinergia", del peruano Max Alzamora; "Medicinal Plant. Chelo Lion and his Yellow Fingers", del brasileño Cleberson Johnston; y "Dennis: The Man Who Legalized Cannabis", de Brandon Moore.

En tanto la categoría de Salud, cuyos primeros filmes "El profe", de Julián Caeva, y "Jack's Garage", de la canadiense Kim Saltarski, se exhibirán el domingo 6 desde las 20.30 también en la Casa del Bicentenario; reúne otros títulos como "Madre planta", de Lisandro Costa, Alejandro Spolsino y Francisco López; y "Secret Ingredient", del macedonio Gjorce Stavreski.

A lo largo de las jornadas también tendrán lugar distintas mesas redondas como Feminismo, cannabis y tareas de cuidado; Reprocann, leyes y derechos; Cannabis en las universidades y Cannabis uso veterinario; así como talleres sobre la historia del cannabis en el cine y su uso medicinal.

El resto de las películas en competencia y fuera de competencia, cuya grilla de horarios puede consultarse en el sitio web del FICC (www.ficc.ar), podrán verse en las otras tres sedes del festival, ubicadas en Lumiton Usina Audiovisual (Sargento Cabral 2354, Munro), Quinta Trabucco (Carlos F. Melo 3050, Florida) y en el Complejo Cultural Manzana de las Luces (Perú 222, CABA).

En ese último sitio histórico porteño tendrá lugar el sábado 19 a las 18 el evento de cierre en el que se entregarán los galardones al Mejor largometraje internacional, Mejor cortometraje internacional, Mejor largometraje rioplatense y el Premio del Público; antes de un espectáculo musical sorpresa que finalizará oficialmente la edición.