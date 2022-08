La edición 22 del festival de cine documental Doc Buenos Aires (DOCBSAS) comienza este miércoles con la proyección de "La noche oscura – Las hojas silvestres (Los ardientes, los obstinados)", de Sylvain George, director que mira en forma crítica la producción de documentales en las plataformas, mirada que comparte con Phillip Hartman, otro de los invitados al certamen.

"Estas 'plataformas documentales' mayoritarias son por tanto extremadamente formateadas, responden a la lógica del entretenimiento, dejan poco espacio a los documentales con escrituras singulares, modelan y transforman los gustos del público, inciden en los criterios de producción y distribución de los canales de televisión tradicionales", explicó George.

El director francés presentará lo que es la continuación de sus trabajos sobre políticas migratorias europeas iniciado por los largometrajes "Los estallidos" y "Que descansen en rebeldía", que ganó premios en el Bafici.

"La noche oscura..." está situada en la militarizada ciudad de Melilla, una de las últimas colonias españolas y europeas, además de frontera entre España y Marruecos, Europa y África.

"Lo que destaca la película es la naturaleza porosa de la existencia, de los seres, de las cosas, de todas las formas de vida. La película se compone de imágenes fluidas, materialistas en el sentido del lucro, que circulan y se mueven transhistóricamente. Imágenes migrantes en cierto modo", dijo el director.

Sobre la producción documental, que parecería haber revivido gracias a las plataformas, Hartman mantiene una postura similar a su colega.

"La producción no depende de la divulgación, a no ser que Netflix produzca la película, pero eso me imagino que no es el caso de ninguna de las que pasan en el Doc Buenos Aires. Y las plataformas donde se presentan el tipo de películas que yo hago, como DAFilms o Mubi, generalmente no genera un dinero que sea considerable en el sentido de contribuir para el financiamiento", sostuvo el realizador alemán.

Para Hartman, "lo que facilitó la producción es lo digital, en ese sentido es más fácil producir documentales (y películas en general) que hace unos 30 años. Claro que lo digital también posibilita totalmente nuevas formas de divulgación". El director alemán está en Buenos Aires para presentar "De los 84 días" y el cortometraje "Madrasha".

"Este festival -dijo George- es quizás uno de los pocos en el mundo que considera necesario marcar inmediatamente una distancia en cuanto a las estrategias de disociación o disyunción entre estos dos órdenes de fenómenos que pueden ser el arte y la política, y vincular la voluntad estética y la voluntad política".

Así, el Doc Buenos Aires, que se desarrollará en Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1529) y la Sala Mario Soffici-DAC (Vera 559) y de forma virtual en https://docbsas.com/ y https://ciclosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar, se transforma en un lugar de resistencia para narrativas que no suelen ser la preponderantes en los diversos medios.

"Esto es lo que permite que se constituya una comunidad sin pertenencia, que suceda: en este impulso, esta energía, esta apertura que favorece el gesto de acogida hacia quien todavía no está, todavía en camino", sintetizó George.