Cannes: la fiesta mundial del cine y las estrellas

El festival retomará este año su normalidad plena luego de los estragos provocados por la pandemia, que obligó a cancelar la edición de 2020 y cambiar de fecha y achicar la de 2021. Del 17 al 28 de mayo en una villa de la Riviera Francesa se desarrollará la 75ta edición del Festival de Cine de Cannes.

Serán 12 días en que el glamour de las alfombras rojas que se sucederán unas a otras con impactantes bellezas, vestidos de alta costura, smokings, moños y corbatas competirá en atención con las mejores películas de reciente producción en el planeta, que tendrán su premiere exclusiva en el más destacado evento de la industria cinematográfica mundial.

A los actores de alta exposición y escaso contacto que llegarán a Cannes desde distintas partes del globo, se suman los directores que vienen a presentar sus nuevas películas, como Ethan Cohen, que trae su primer filme realizado en solitario, lejos de la compañía de su hermano Joel, un documental sobre Jerry Lee Lewis titulado "Trouble in Mind".

El martes 17 y en la apertura, apenas caiga el sol sobre el Mediterráneo junto al Palais des Festivals et des Congrés, donde se desarrolla el encuentro, se verá "Final Cut", una comedia negra sobre zombies y películas de bajo presupuesto del realizador francés ganador del Oscar por "El artista", MIchel Hazanavicius, que contará en su elenco, y en la alfombra roja de apertura, a la actriz franco-argentina Berenice Bejo, una de las protagonistas del filme.

También se verá en Cannes, "The Natural History of Destruction", del maestro del cine ucraniano Sergei Loznitsa; "Elvis", biopic sobre el cantante que dio inicio al rock y puso en movimiento una cultura global, a cargo del australiano Baz Luhrmann ("Mouline Rouge", "El Gran Gatsby"), con las actuaciones de Tom Hanks como el polémico "Coronel" Tom Parker, su mánager desde 1955 hasta su muerte y Austin Butler como el músico nacido en Tupelo y fallecido en Memphis.

El italiano Marco Bellocchio, de 82 años, llevará a Cannes su nueva película "Esterno Notte", de cinco horas de duración, centrada en el secuestro y asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas en 1978; el australiano George Miller, inventor de la saga Mad Max, llega con "Three Thousand Years of Longing" y el francés Olivier Assayas presentará los primeros capítulos de "Irma Vep", serie televisiva basada en su filme de 1996.

Tom Cruise será la atracción el segundo día del festival, cuando presente internacionalmente "Top Gun: Maverick", secuela del filme que lo eyectó a la fama mundial, realizado 36 años atrás, en una alfombra roja que será el puntapié inicial del lanzamiento de la película a nivel global, con estreno una semana más tarde en todo el mundo.

De Argentina sólo se verá en Cannes la película póstuma de Fernando "Pino" Solanas, "Tres en la deriva del acto creativo", que tomará parte de la sección Cannes Classics, que forma parte de la Selección Oficial del festival.

El filme de Pino, fallecido en noviembre de 2020 en París, es un encuentro entre el propio Solanas con el actor y dramaturgo Eduardo "Tato" Pavlovsky y el artista plástico Luis Felipe "Yuyo" Noé, tres activos protagonistas de la cultura argentina de las últimas décadas y amigos desde la juventud, para hablar de los múltiples disparadores del trabajo creativo.

En la Competencia por la Palma de Oro, núcleo creativo y estrella del festival, se verá "Crimes of the Future", nuevo filme del canadiense David Cronenberg, que vuelve a trabajar con Viggo Mortensen, en este caso junto a Lea Seydoux y Kristen Stewart, para narrar un futuro no tan lejano en el que la humanidad sufre una metamorfosis biológica producto del entorno sintético en que vive.

También "Broker", último filme del maravilloso realizador japonés Hirozaku Koreeda, autor de "De tal padre, tal hijo", "Nadie sabe" y la ganadora de la Palma de Oro en 2018 "Somos una familia", que en este caso cuenta historias en relación con las cajas para abandonar en forma anónima los bebés recién nacidos y no deseados.

También "Holy Spider", del iraní Ali Abbasi, que impactó a Cannes y al mundo con "Border" en 2018, "Tori and Lokita" filme de los hermanos belgas Jean Pierre y Luc Dardenne, expresión del cine político europeo de las últimas décadas y dos veces ganadores de la Palma de Oro ("El niño" en 2005 y "Rosetta" en 1999).

"Stars at Noon" de la personal realizadora francesa Claire Denis; "Close", segundo filme del belga Lukas Dhont que impactó con "Girl" que se llevó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de todo el festival en 2018, y "Armageddon Time", del neoyorquino James Gray en una coming of age en parte biográfica que describe la Queens de mediados de los 80.

"RMK" del Cristian Mungiu una de las caras que alumbró el nuevo cine rumano a comienzos de siglo y que ganó la Palma de Oro en 2007 con "4 meses, 3 semanas, dos días" un valiente filme sobre el aborto y los estragos de la burocracia estatal, "Triangle of Sadness", del sueco Ruben Ostlund, autor de dos joyas: "Force Majeur" y "The Square" (Palma de Oro en 2017) y "Decision of Leave", del maestro de la violencia surcoreano Park Chan-Wook, son otras de las películas en la máxima competencia del festival.

Habrá en la pelea por la Palma de Oro otras dos películas muy esperadas: la llegada a Cannes por primera vez de la realizadora Kelly Reichardt, máxima expresión del cine independiente estadounidense, que mostrará en premiere mundial "Showing Up", protagonizada por su actriz fetiche Michelle Williams; y "Bora Bora", último registro del impredecible y necesario realizador catalán Albert Serra, que trae un filme rodado en la Polinesia francesa.

Junto a la Competencia Internacional, los filmes fuera de competencia, Cannes Classics, Cannes Premieres, Proyecciones Especiales y Películas de Medianoche, el festival propone también la sección Un Certain Regard (una cierta mirada), que alumbra en muchos casos joyas desconocidas con las cuales algunos de los directores que luego eclipsarán la escena mundial se dan a conocer con sus primeras películas y en otras reconoce trayectorias ya consagradas.

También habrá dos secciones paralelas, que se desarrollan en paralelo al festival y fuera del Palais que traen, en general, valiosísimos títulos e innumerables descubrimientos: La Quincena de los Realizadores y La Semana de la Crítica.

Más allá de las proyecciones, las alfombras rojas y el glamour, Cannes es también el epicentro de los negocios de la industria del cine mundial que se dan cita en el Marche du Film, que se desarrolla con el festival y adonde acuden más de 12.000 representantes de la industria para sellar acuerdos de escala mundial, comprar y vender películas para países, territorios y continentes.

A las funciones del festival solo pueden acceder los acreditados: más de 4.000 periodistas de todo el mundo y los invitados, ya que las proyecciones no están abiertas al público general, que sí puede acceder a las funciones de la Quincena y la Semana.