Barbie llega al cine y se conoció la actriz y otros detalles de la película

La película es una producción de Warner Bros y de la actriz Margot Robbie, mediante su productora, Lucky Chap. Será justamente ella quien se calzará los vestidos ceñidos al cuerpo para interpretar en pantalla grande a la muñeca articulada más famosa del mundo: Barbie.

Margot Elise Robbie (2 de julio de 1990) es una actriz, modelo y productora de cine australiana. Comenzó a ganar popularidad por su papeles en las exitosas películas El lobo de Wall Street (2013) y Focus (2015). Posteriormente, interpretó a Tonya Harding en I, Tonya (2017), actuación con la cual recibió elogios de la crítica y fue nominada a los premios Óscar. Esta racha continuó con sus actuaciones en Mary Queen of Scots (2018), Once Upon a Time in Hollywood (2019) y Bombshell (2019), que también tuvieron alabanzas de la crítica y le otorgaron múltiples nominaciones. También dio vida al personaje Harley Quinn en el Universo extendido de DC.

El filme tiene el condimento especial de Greta Gerwig, una pujante directora que decidió que esta historia debería ser contada bajo su mirada. En colaboración con su esposo, Noah Baumbach, le encontrará una vuelta de tuerca interesante para que no sea solamente una película infantil.

En declaraciones a la revista Vouge de Inglaterra, Margot Robbie se refirió al nuevo filme de Barbie y trató de dilucidar algunos prejuicios que se tienen a la hora de mencionar a la muñeca. “La gente en general, cuando escucha Barbie, ya piensa: ‘Ya sé de que va la película’. Y luego escuchan el nombre de Greta Gerwig, que está escribiendo y dirigiendo la película y se quedan en plan: ‘Okey, bueno, a lo mejor no sé de qué trata la película’”, apuntó la actriz.

Lo que se sabe hasta el momento de la trama es que Barbie fue expulsada de Barbieland para incorporarse al mundo real, ya que no la consideran absolutamente perfecta.

Otro dato que se conoce es que el actor elegido para acompañar a Barbie en esta aventura en carne y hueso es Ryan Gosling: el protagonista de La la Land (2016) quien interpretará a Ken.