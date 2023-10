TROLLS 3: SE ARMÓ LA BANDA

GENERO: Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación .

DURACION: 93 Minutos.

CALIFICACION: ATP.

SINOPSIS: Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy y Ramón son ahora oficialmente, ¡una pareja! A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de

Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-

stars, Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor y emocional para reunir a los

otros hermanos y así rescatar a Floyd, de un destino aún peor, que el olvido de la cultura pop.

EL ASESINO

DIRECCIÓN: David Fincher.

ACTORES: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard.

GENERO: Thriller, Aventuras, Acción.

DURACION: 118 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una

persecución internacional que, según él, no es personal.

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S

DIRECCIÓN: Emma Tammi.

ACTORES: Josh Hutcheson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson.

GENERO: Terror.

DURACION: 110 minutos.

CALIFICACION: SAM 16.

SINOPSIS: El aterrador juego de horror se convierte en un evento cinematográfico escalofriante, ya que Blumhouse, lleva Five Nights at Freddy's a la pantalla grande. Un guardia de seguridad

comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza; mientras pasa su primera noche en el trabajo,

se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil como esperaba.