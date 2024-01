Almodóvar filma su primer largometraje en inglés y pone a una nº 1 como protagonista

La actriz ganadora del Oscar Julianne Moore será la protagonista de "The Room Next Door", el primer largometraje de Pedro Almodóvar hablado en inglés, confirmado luego de que en 2022 el cineasta español estuviera vinculado a otro proyecto en ese idioma con la participación de Cate Blanchett.

Según informó el sitio especializado Variety, Moore se unirá en el elenco a la reconocida Tilda Swinton, quien ya había trabajado junto a Almodóvar en el cortometraje "La voz humana" (2021).

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles sobre la trama o los papeles que asumirán las actrices, sí se sabe que "The Room Next Door" será un drama entre una madre y su hija, y que los rodajes se llevarán a cabo durante la primera mitad del año tanto en Nueva York como en Madrid.

En declaraciones anteriores a la prensa, Almodóvar -quien fue galardonado dos veces por la Academia de Hollywood, en película internacional por "Todo sobre mi madre" (1999) y por el guion de "Hable con ella" (2002)- ya había comentado que tanto "La voz humana" como el reciente corto "Strange Way of Life", ambos en inglés, habían sido una suerte de precalentamiento para esta próxima cinta.

Además, "The Room Next Door" marcará el regreso del realizador manchego al formato largo desde "Madres paralelas" (2021), en la que Penélope Cruz encarnaba a una madre soltera que se involucra demasiado con una adolescente en su misma situación, una trama atravesada por la cuestión de la búsqueda de la identidad y de justicia por las víctimas desaparecidas de la dictadura franquista.