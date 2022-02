El largometraje "Vida poeta: Homero Expósito" se estrena mañana y narra la vida y obra del reconocido letrista de tango en un documental que incorpora elementos de docudrama y formatos periodístico y directo, a cargo de la investigadora Claudia Sandina, en su debut como directora.

Expósito, autor de clásicos como "Naranjo en flor", "Al compás del corazón" o "Vete de mí", entre muchos otros, el trabajo biográfico abarca a través de recreaciones ficcionales, representaciones musicales e imágenes, el contexto histórico alrededor del artista, sumando testimonios de su sobrina Mónica; su esposa Nelly; los cantantes Raúl Lavié y Negro Falótico; el presidente de la Academia del Tango, Gabriel Soria, y el periodista especializado Oscar del Priore, entre otros.

El filme, de 75 minutos, se estrenará mañana a las 18 en el Cine Gaumont y mantendrá esa función hasta el 9 de febrero.

"Es el primer largo documental sobre un poeta del tango", destacó en diálogo con Télam Claudia Sandina, autora también del guión del documental, al explayarse sobre su primera experiencia en este formato tras dedicarse a la investigación del tema a través de artículos periodísticos y con un libro sobre Carlos Gardel, "Acaricia mi ensueño", editado en 2016.

- Más allá de que seas una seguidora e investigadora del tango, ¿Cómo surgió este proyecto sobre Expósito? ¿Lo venías deseando hacer desde hace mucho?

- Claudia Sandina: Me emocionaban las letras de tango y siempre las buscaba para saber quién las había escrito. Lograr esa síntesis que transmite sustancia y belleza de manera clara, sin retórica. Por eso admiro a Discépolo, Le Pera, Manzi, Cadícamo, García Jiménez y, desde ya, el propio Expósito, cuya obra comenzó a fascinarme. Pero el disparador para el documental fue darme cuenta de que pocos conocen a los poetas del tango. Se conocen los temas, pero no quién fue el autor. A Expósito, muchos lo confunden con Homero Manzi y teniendo una obra tan grande y de calidad. Tuve ganas de visibilizarlo y cuando me di cuenta que en noviembre de 2018 era el centenario de su nacimiento, supe que era el momento.

- ¿Cómo te resultó el cambio de formato a la hora de investigar con la modalidad del documental?

- CS: Todo un desafío porque es totalmente diferente. El libro es un trabajo en soledad, de inmersión con uno mismo y el material de investigación. Y en el cine participan muchas personas; es un gran ejercicio de organización en equipo. Tenía muy claro qué contar porque ya había investigado lo suficiente, y la investigación es muy inspiradora, pero al momento de escribir el guion tuve que incorporar el cómo contar la historia, el "cómo dramático" entre todas las posibilidades para decir lo que quería decir de la mejora manera, que es lo que me requirió más dedicación. Además, está el factor económico, en lo que no pensás cuando escribís un libro. Acá no se puede experimentar: hay que pensar todo muy bien antes. Trabajé con un equipo reducido y participé en casi todas las áreas. Descubrí un nuevo modo de expresión y con gran potencial en este formato, con el me sentí muy cómoda.

- ¿Por qué elegiste combinar varios estilos de documental para narrar esta historia, incorporando docudrama y formato periodístico y directo?

- CS: Elegí hacer un documental con eje biográfico y poético donde la música (una selección de obras de Expósito) tenía que estar presente en todo el recorrido. Las dramatizaciones son una herramienta más en la construcción; enriquecen y dan movimiento y belleza, ayudando a crear un clima emotivo. Eliam Pico y Daniel Sansotta, en los roles de Homero joven y adulto, son muy versátiles y colaborativos. También hay bailarines y cantantes como Jacqueline Sigaut y Negro Falótico. Y los entrevistados, en especial los familiares, me conectaron al mundo íntimo de Homero.

- ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de encarar el proyecto?

- CS: Descontando una estructura sólida y fluida del guion, que es lo primero que encaré dedicando bastante tiempo, conseguir financiamiento, formar un buen equipo y sostener la motivación durante todo el proceso. El factor tiempo es otro desafío: pensaba tenerlo listo en dos años y demoré cuatro, interrumpidos por la pandemia y otros imprevistos.

- ¿Con qué quedase más satisfecha del producto final?

- CS: Lograr que el público conozca tanto al Expósito poeta como al hombre, con sus sueños, éxitos y dificultades. El público se identifica con un personaje tan especial y querible porque entiende sus ansias y problemas. En cuanto a su obra, aspiro a que se valore la calidad poética de sus letras, como la de muchos otros poetas del tango. Reflejar su época fue otro de los objetivos: la mayor producción autoral fue en la década del 40, la llamada "década dorada" del tango, indispensable conocer porque enriqueció a la cultura argentina.

- ¿Qué te resultó más interesante de la figura de Expósito antes de meterte en el documental y después?

- CS: Antes de investigarlo conocía sus tangos más icónicos pero no sabía en todos los casos que la poesía era suya. Falta de educación: no se enseña cultura del tango en la escuela en Literatura, Historia o Música. Sabía que pertenecía a esa camada de grandes poetas del tango, pero nada más. Cuando comencé a estudiarlo descubrí mucho. Tuvo una formación y cultura increíbles, que decidió volcarla a la música popular. Me cautivó su talento y su humanidad, el valor y la integridad con que sostuvo su vocación, a pesar de los momentos difíciles. Conocer su vida puede ser muy inspirador, sobre todo para las nuevas generaciones, cultiven el género de música que sea.

- ¿Te dan ganas de hacer más documentales tras esta experiencia?

- CS: Por supuesto. Además del tango, me interesan otros temas: personajes o situaciones de nuestra historia o nuestra cultura que no se conocen muy bien. O cosas que nos pasan y que merecen una reflexión colectiva. Encuentro en el documental una herramienta fantástica para informar, dar a conocer y disparar esa reflexión.