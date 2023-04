"Viaje al centro de la Tierra", la nueva adaptación mexicana en formato serie infanto-juvenil de la clásica novela de Julio Verne, que esta vez sigue a un grupo de niños y niñas que descubren la necesidad de proteger el equilibrio ecológico del planeta mientras exploran una fascinante dimensión paralela, podrá verse a partir de este miércoles en la plataforma de streaming Disney+.

Conformada por ocho episodios de media hora cada uno, la producción dirigida por JM Cravioto -que cuenta con la participación del argentino Gabriel Goity en el rol del mismísimo Verne- se centra en Diego (Sebastián García), un intrépido e inventivo adolescente cuyo sueño es transformar las aventuras que vive a través de los videojuegos en travesías de la vida real.

El protagonista ve una gran oportunidad para eso cuando es enviado por sus padres junto a sus hermanos, Martín (Yankel Stevan) y Violeta (Camila Núñez), a un campamento de verano liderado por Pompilio Calderón, un excéntrico y famoso explorador interpretado por el reconocido actor catalán Óscar Jaenada.

Una vez allí, y junto a su grupo de amigos integrado también por Pedro (Manuel Márquez), Laura (Valery Sais) y Ana (Paola Miguel), los chicos se lanzarán a lo desconocido tras hallar un medallón y un auto de su abuela, Pola (Margarita Rosa de Francisco), que los lleva nada más y nada menos que a un portal hacia otra dimensión desconocida, la "Dimensión Verne", que sintetiza y refleja lo que la Tierra podría haber sido sin la acción destructiva y avara de la humanidad durante cientos de años.

Ahora, el valiente equipo no sólo tendrá como objetivo ayudar a Pola en su misión por balancear ambas realidades y salvar al mundo de un desastre, sino que deberán impedir que el propio Calderón y su secuaz, un loro robótico llamado Claudio (con la voz de Mauricio "El Diablito" Barrientos), los alcance y destruya esa fantástica dimensión que acaban de hallar.

En vísperas de su lanzamiento, Jaenada -que viene de trabajar en "Luis Miguel, la serie" en el papel de Luisito Rey y en "Horario estelar", tira creada por la dupla de realizadores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat- contó sobre su paso por "Viaje al centro de la Tierra", que también cuenta con la participación en su elenco de Alejandro Calva, Camila Valero y Mariana Gajá, entre más.

— ¿Estabas familiarizado con la obra de Verne antes de trabajar en esta adaptación?

— Óscar Jaenada: Yo diría que sí, en la escuela nos hacen leer sus libros, casi todas sus aventuras, y también obviamente por el mundo del cine he llegado a ver grandes producciones, como "20.000 leguas de viaje submarino" (la versión de Disney de 1954), que te amplían un poco su universo. Por lo tanto alguna referencia sí tenía y teníamos, por supuesto.

— ¿Cómo fue trabajar con un elenco mayoritariamente infantil? ¿Qué te pareció la experiencia?

— OJ: Yo no había trabajado con muchos niños, pero me encontraba en ese momento con un hijo también de esa edad, y me parecía entretenido darle un poco de mi arte a este mundo, que es infantil pero tampoco lo es tanto, porque tiene mucho de entretenimiento para toda la familia. Un rodaje se enfrenta de muchas maneras, y ver a los chavales que venían con esa energía, con esas ganas de trabajar, que obviaban totalmente ese factor comercial-monetario y que están ahí por ilusión, a mí me hizo recordar a mi época más pura, cuando hacía teatro en las calles, porque queríamos hacerlo y si teníamos que estar veinte horas, estábamos veinte horas. Yo llevo casi treinta años de profesión y con estos chavales contrastaba, pero al mismo tiempo se produjo una retroalimentación cultural, aprendí muchísimo de trabajar con ellos y volví a revivir ese estado más puro como actor, así que para mí fue todo un placer, la verdad mucho más de lo que esperaba.

— Además del espíritu divertido y aventurero, ¿qué otra propuesta deja esta serie?

— OJ: Creo que habrá muchos mensajes, y que se procuró mucho cuidar ciertas cosas en la historia, no sólo a la hora de producirla sino a la hora de exhibirla, de llevarla a la pantalla. Me parece que se trabaja también para que algo sea entretenido y a la vez también didáctico, para que te muestre ese Julio Verne de una manera más actual, menos lectora y más audiovisual, algo que junto con los libros ayuda mucho a alimentar un poco la imaginación.