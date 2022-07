“Thor: Amor y trueno”, cuarta cinta del rubio dios nórdico del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), llega este jueves a las salas con altas dosis de comedia, el regreso renovado de Natalie Portman a la franquicia, ahora no solo como interés romántico del protagonista sino como superheroína y con un villano matadioses “con el que cualquiera se puede identificar”.

Así lo afirma en una charla la actriz estadounidense Tessa Thompson, quien retoma, en su caso por tercera ocasión en el creciente UCM iniciado allá por 2008 con “Iron Man”, el papel de Valquiria, la última sobreviviente de las mujeres guerreras de la mitología vikinga que ahora ocupa el rol de rey (así, en masculino) de Nuevo Asgard en la Tierra.

Algo hastiada de la sedentaria vida como funcionaria pública, Valquiria está lista para asistir a Thor (Chris Hemsworth) y a Jane Foster, ahora convertida en Poderosa Thor gracias a su contacto con el legendario martillo Mjölnir, en una travesía galáctica para detener a Gorr, “El carnicero de dioses”.

Encarnado por Christian Bale, es acaso el villano con el origen más interesante de los -hasta ahora- 29 filmes de la franquicia: luego de la extinción de su planeta, su civilización y, sobre todo, de sus seres queridos, constata que su devoción y oraciones jamás provocaron la intervención divina. Embargado por una ira feroz, se encomienda a la misión de subvertir el orden universal matando, uno por uno, a cada uno de los dioses.

La premisa propone épica y drama, aunque en el registro ya conocido de su director, el neozelandés Taika Waititi (“Jojo Rabbit” y “Thor: Ragnarok”) el filme busca un balance -a menudo exagerado- en importantes dosis de humor absurdo.

Es así que la historia de amor de Thor y Jane, antes fallida y ahora con una luz de esperanza, la destrucción de miles de inocentes, el rapto de niños y niñas como extorsión o la amenaza mortal del oscuro Gorr para los seres más privilegiados del universo, es matizada por gags con el dios del Trueno desnudo o las payasescas piruetas del Zeus encarnado por Russell Crowe.

“¿Cómo no vas a divertirte? Somos increíblemente afortunados de poder hacer películas en general, pero particularmente de hacer este tipo de películas que viajan por todo el mundo y que están destinadas a brindarle a la gente una gran cantidad de alegría”, sintetiza Thompson, respecto del indudable enfoque liviano de la producción.

- ¿Cómo fue volver a este personaje? ¿Extrañabas a Valquiria?

- Tessa Thompson: Sí, realmente la extrañé mucho. Es un personaje que me encanta interpretar, y que exige una cierta cantidad de intensidad física y antes de hacer estas películas trato de ponerme en la mejor forma posible. Siento que puedo expandir a Valquiria, entrar en nuevas dimensiones.

- Cuando el público la conoció en "Ragnarok" era una persona rota, deprimida, cínica. ¿Cómo describirías el punto en el que se encuentra ahora?

- Tessa Thompson: Todavía le gusta tomar un trago de vez en cuando, pero no como si estuviera tratando de automedicarse o porque está deprimida y triste. Y creo que esta película se sintió como si realmente explorara un lado más ligero de ella que el que hemos visto en el pasado y que, incluso en la batalla, no parte necesariamente desde un lugar de ira. Ahora parte de un lugar realmente noble, de tratar de proteger a su gente y me gustó ese elemento, y también poder verla en relación con el personaje de Natalie (Portman), la Poderosa Thor (Mighty Thor en el original en inglés), tener una hermana nuevamente, que es algo que creo que ella ha estado deseando durante mucho tiempo.

- Tampoco se siente súper feliz siendo rey de Nuevo Asgard…

- Tessa Thompson: Esto fue algo difícil de equilibrar cuando Taika y yo estábamos descifrando a los personajes. Ella está muy feliz de ser rey. Ama a su gente, ha estado sirviéndole durante miles de años esencialmente como soldado. Ella está un poco... ni siquiera diría que aburrida, solo que sufre con algunas de las cosas que conlleva ser rey de Nuevo Asgard, porque es un lugar que se ha vuelto tan burocrático y también porque se ha convertido en una especie de ciudad turística. Está contenta de que la gente quiera venir a visitarla, pero es diferente al Asgard que ella conoce. Y creo que está navegando eso y en el transcurso de la película va a descubrir cómo ser rey en sus propios términos. Además extraña la emoción de la batalla, el sentido de la aventura, que es algo con lo que todos nosotros nos identificamos después de haber estado fuera del trabajo durante un tiempo durante la pandemia.

- Gorr no es como la mayoría de los villanos: no está impulsado por pura maldad o por ambición material, sino que quiere hacer justicia contra estos dioses que nunca se preocuparon por los seres simples. En estos tiempos de desigualdad social obscena, ¿creés que es un villano con el que la audiencia puede identificarse?

- Tessa Thompson: Absolutamente, creo que es un villano que la gente probablemente a veces va a apoyar. Creo que en nuestra película hay esta idea de dioses como Zeus, estos dioses que ponemos en pedestales, estas personas que gobiernan nuestro universo y ciertamente en Estados Unidos en este momento estamos viviendo un momento en el que creo que tenemos mucho que cuestionar y exigir a nuestros líderes. Vemos ejemplos todo el tiempo en los que parece que nuestros líderes nos tratan como propiedad, que no nos dan entidad, y ciertamente es el caso de ser una mujer en Estados Unidos en este momento (por la reciente revocación del derecho al aborto). Te hacen sentir que tu vida en realidad no es tan valiosa. Y creo que Gorr es un villano con el que cualquiera se puede identificar, que lo entendés.

Es un villano por su trauma y por su dolor, y ciertamente siento mucha ira justa en este momento. Puede que no tome las mismas decisiones que Gorr, pero hay muchos líderes de mi país por los que siento cosas bastante odiosas actualmente.

- En esta película hay dos superheroínas de los tres héroes de la historia. Por supuesto no es algo matemático, pero ¿considerás que es un reflejo de la transformación por la que está pasando Hollywood?

- Tessa Thompson: Deseo que sí, aunque mi esperanza es que lleguemos a un punto en el que esto suceda con tanta frecuencia que ni se hable de eso. La última película que hice con Natalie (“Aniquilación”, 2018) tiene a un montón de mujeres científicas protagonistas y nos marcaban “guau, hay tantas mujeres poderosas e interesantes en esta película” y siento que si fuera una película con cinco hombres, a ninguno de ellos se le haría la misma pregunta. No dirían "¡guau! ¿cómo fue tener todos estos personajes masculinos fuertes en una película?". Espero que lleguemos a esa etapa.