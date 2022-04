"Moon Knight", la nueva serie del universo de Marvel protagonizada por el popular actor guatemalteco Oscar Isaac como el héroe del título que padece de un trastorno de identidad disociativo producto de su misterioso vínculo con poderosos dioses egipcios, llegó hoy a la plataforma Disney+ con una "historia íntima sobre alguien que está tratando de aprender a vivir consigo mismo".

"Creo que todos experimentamos esa lucha, aunque con calibres distintos. En este caso es mucho más difícil, pero todos pasamos por algo así y nos podemos identificar", consideró en diálogo exclusivo con Télam el cineasta Mohamed Diab, encargado del equipo de dirección y realizador de los primeros cuatro de los seis episodios que componen la tira.

Oriundo de Egipto, Diab se caracterizó siempre por abordar relatos sobre problemáticas sociales de su país a través de "narrativas íntimas" con las que le escapa a la etiqueta de documental, como en "Cairo 678" (2010), que sigue a un trío de mujeres que enfrentan el cotidiano acoso sexual en esa capital, y "Clash" (2016), filme sobre las consecuencias de los alzamientos ocurridos en 2013 contra el entonces presidente Mohamed Morsi.

Pero aunque ejecutó este salto a una maquinaria masiva como lo es Marvel, el cineasta abordó este proyecto con la misma lógica que siempre aplicó: "Intento encontrar algo personal en esas tramas de corte social, porque uno va a convivir con ellas dos, tres o hasta cuatro años. Tenés que amarlas y sentir que estás haciendo algo que va más allá del trabajo", aseguró.

"Siento que 'Moon Knight' es una extensión de mi carrera, si la despojás de toda la acción y la extravagancia, no deja de ser un relato íntimo. Eso fue lo que más me atrajo de esto, poder seguir abordando esas temáticas", comentó.

Es que la serie, la sexta de una franquicia que hasta 2020 se sustentaba únicamente por largometrajes, se centra en un personaje que, quizás como ninguno hasta ahora, está marcado no sólo por su carácter de superhéroe sino por elementos que lo vuelven humano y lo despegan de la mera fantasía.

Su cautivante protagonista es Steven Grant, un empleado socialmente inepto de una tienda de regalos en un museo de Londres, que sufre de afecciones en la memoria y vive entre lagunas de olvido y flashes de un mundo mítico y una vida que desconoce, atormentándolo al punto de atarse con correas a su cama cada noche.

Su cuadro se vuelve cada vez más crítico y confuso hasta que emerge su vieja pero verdadera identidad, la de Marc Spector, un brutal exmercenario estadounidense que encarna a modo de "avatar" al dios egipcio Konshu para impartir venganza en aquellas personas que hacen el mal en la Tierra.

El conflicto se desata cuando es hallado por el enigmático Arthur Harrow (Ethan Hawke), el líder de un culto asociado con la diosa Ammyt -cuyas formas de obrar chocan de lleno con las de Konshu- que comienza una persuasiva cacería en la que queda involucrada la antigua compañera de Steven/Marc, la tenaz arqueóloga Layla El-Faouly (May Calamawy).

De cara a su desembarco en Disney+, Diab contó sobre esta propuesta que logra distinguirse en la franquicia por su variado abanico de tonos y una destacada labor de Isaac al frente de la narrativa.

- ¿Qué lugar creés que ocupa "Moon Knight" en términos de representación cultural?

- Mohamed Diab: Me interesaba muchísimo poder mostrar la cultura egipcia tanto en el pasado como en el presente. Usualmente somos representados de una forma orientalista, exótica, donde las mujeres son sumisas y los hombres son malvados, cayendo en todos los estereotipos sobre nuestra cultura. Es muy importante que las representaciones sean reales y humanas, y en este caso siento que desde las imágenes y la música alcanzamos un lenguaje que es universal.

- Tiene el potencial de crear nuevos puentes, de alguna manera.

- MD: ¡Totalmente! Soy un poco idealista y optimista sobre el mundo y creo que va a generar lazos, como cuando mis hijos pudieron ver a un Spider-Man afroamericano (en la cinta animada "Spider-Man: un nuevo universo", de 2018). Normalizar a todos los seres humanos en el planeta es algo muy importante.

- La serie balancea matices de comedia, drama y aventura con el trasfondo de algo sensible como los desórdenes mentales. ¿Cómo trabajaste ese aspecto?

- MD: Ese fue uno de los desafíos principales, fue algo que me asustaba. No quería que la serie se transformara en algo diferente cada cinco minutos, así que hacer esto de forma coherente era muy importante. Estoy orgulloso de que todos los episodios tengan esos elementos y aun así aborden la cuestión de los trastornos mentales de una forma respetuosa. Por supuesto que esa representación no es totalmente precisa, sigue siendo una serie sobre superhéroes en un mundo fantástico, pero lo tratamos con el mayor respeto. No tengo una receta para explicar cómo lo hicimos, pero sí puedo decir que todo se sintió totalmente genuino, y cada cosa se unió con otra poco a poco.

- Cada vez hay más contenidos de Marvel que tienen un ambiente más oscuro, a diferencia de las primeras películas de la franquicia. ¿Hacia dónde creés que se dirige?

- MD: El misterio con que Marvel mantiene a los fans en vilo es el mismo que vivimos nosotros los realizadores. No sé nada de lo que va a pasar, no sé qué va a pasar ni siquiera con "Moon Knight". Sí puedo decir que creo que sería muy difícil encontrar un personaje tan interesante como él, pero su futuro nadie lo sabe. No sé si se transformará en una película, si se va a juntar con otros personajes, pero sin dudas me encantaría verlo de vuelta y tener la oportunidad de expandir su mundo.