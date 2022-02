A principios de esta semana, Paramount+ compartió un primer vistazo a su próxima película de las Pistas de Blue, "Blue's Big City Adventure". La película híbrida de acción en vivo/animada seguirá al perro principal y anfitrión de la serie Josh (Joshua Dela Cruz) mientras explora Nueva York.

Pero el dato realmente inesperado es que a esta dupla se le unirán los ex conductores de "Las Pistas de Blue", Steve (Steve Burns) y su hermano Joe (Donovan Patton), una reunión que rápidamente ha sido comparada con "Spider-Man : No Way Home" de Marvel.

En la película de Spider Man del 2021, Peter Parker de Tom Holland se une a Spider-Man de realidades alternativas: Parker de Tobey Maguire, que estuvo en la franquicia entre 2002 y 2007; y Parker de Andrew Garfield, que protagonizó las entregas de 2012 y 2014. ¿Será este la introducción de Blue subiéndose a la onda de los multiversos impulsados por Marvel?