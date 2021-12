El pasado 15 de noviembre se cumplieron 20 años de la fecha de lanzamiento oficial de la primera consola Xbox. Aunque a otros territorios llegaría más tarde, el 15 de noviembre de 2001 Microsoft hizo pública su creación en Norteamérica, por lo que la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen ha estado celebrando el aniversario estos días.

Xbox supuso un paso adelante para Microsoft, que hasta entonces se había dedicado al desarrollo de software y computadoras personales. Hace 20 años, el gigante tecnológico supo ver la importancia y el atractivo de los videojuegos, algo que sigue llamando la atención de grandes compañías como se vio recientemente con Netflix. Por aquel entonces, las empresas japonesas eran las grandes dominadoras en hardware para videojuegos. Nintendo había presentado su primera videoconsola, la Color TV Game 15, en 1977. SEGA y Atari también tenían sus modelos, y Sony, aunque llegó más tarde, hacía casi una década que había presentado la primera PlayStation.

El cambio de siglo trajo consigo la revolución de Internet, que empezó a popularizarse a nivel consumidor, y Microsoft supo ver el potencial de mezclar videojuegos y la posibilidad de jugar en red. Xbox pertenece al grupo de consolas de sexta generación, cuya diferencia principal con sus predecesoras son las conexiones para jugar en red o en internet. Hay que tener en cuenta que fue en aquella época cuando varios sectores, especialmente el del entretenimiento, empezaron a migrar al espacio digital; empiezan a aparecer los primeros casinos online, que permiten hoy en día jugar al blackjack o a la ruleta en su versión digital, y también el clásico juego de cartas Magic: The Gathering se lanzaba al formato online. Incluso apareció en 2003 una plataforma que hoy se conoce en todo el mundo, la cual permite comprar los videojuegos en Internet, sin necesidad de acceder al formato físico.

Podríamos decir que la consola de Microsoft forma parte de los llamados “nativos digitales”. Nació con el objetivo de ofrecer una videoconsola divertida y fácil de usar; sus responsables todavía son muy conscientes de la importancia de “la comunidad de Xbox”. En palabras de Will Tuttle, editor en jefe de Xbox Wire, esta comunidad ha conseguido que los videojuegos sean “un lugar de alegría, inspiración, educación y conexiones sociales”. El mismísimo máximo responsable de la marca Xbox, Phil Spencer, quiso aprovechar la celebración del 20 aniversario para mandar un mensaje en persona a la comunidad Xbox de México. El país azteca lidera la industria de los videojuegos en América Latina, por eso es común que se tome como representante toda la región, una comunidad que representa el 10% del total de jugadores de videojuegos del mundo.

Para celebrar el 20 aniversario de Xbox, la compañía está llevando a cabo diversas acciones. Por ejemplo, el día 15 de noviembre se lanzó la versión Beta multijugador y la primera temporada de Halo Infinite, del que se espera que sea el juego más ambicioso de la saga. Hay que recordar que Xbox y Halo van de la mano. La primera entrega del videojuego de ciencia ficción de 343 Industries fue Halo 1 Combat Evolved, que venía con la primera versión de Xbox.

Además, los responsables de Xbox también han anunciado el estreno de un documental sobre cómo se creó Xbox, que se titula Power On: The Story of Xbox y que verá la luz el próximo 13 de diciembre. En el avance, aparecen varios de los responsables de la creación de la videoconsola original que se definen a sí mismos como un grupo de “renegados”, y explican lo complicado que era convencer a Microsoft para que pusiera dinero en algo que era una especie de experimento y lo caótico de la situación en general.

La Xbox original dejó de fabricarse en 2006. Se vendieron unos 24 millones de esta videoconsola de sobremesa, muchos menos que los 85 millones de su sucesora, la Xbox 360, que se comercializó entre 2005 y 2009. A lo largo de estos 20 años, se han desarrollado cuatro generaciones de consolas. Las últimas, pertenecientes a la novena generación, son la Xbox Series X y la Xbox Series S, ambas a la venta en 2020.