Aprendizaje híbrido o b-learning: ¿Cómo se aplica y cuáles son sus ventajas?

El blended learning permite que los alumnos se conviertan en actores de su formación, fomentando tanto su implicación como su motivación. Con la intención de seguir promoviendo este modelo de enseñanza cada vez más organizaciones de formación ofrecen cursos de aprendizaje mixto. También es un compromiso interesante para las personas que se resisten a ser totalmente digital o cara a cara.

¿Cómo es la formación hibrida?

No existe un único itinerario formativo de aprendizaje hibrido. Cada escuela o centro de formación puede ofrecer a los alumnos y aprendices su propio método. No obstante, podemos señalar ciertas tendencias, como que la parte teórica de la formación se desarrolla mayoritariamente en e-learning, mientras que la parte práctica se desarrolla de forma presencial.

En cuanto a los tiempos de duración, aquí de nuevo predomina la diversidad, hay cursos que pueden llegar a durar semanas, como hay otros que, tal vez, duren meses. Todo dependerá de la riqueza del programa educativo y la certificación o el diploma.

En el aspecto organizativo, la formación presencial puede realizarse en un aula de clases o en las instalaciones de una empresa. Tal vez parezcan lecciones grupales o lecciones individuales, pero también, tomar la forma de talleres, ejercicios lúdicos o incluso conferencias.

En cuanto a la parte remota, a menudo se ilustra por su riqueza en términos de ayudas y herramientas didácticas. Por lo general, se tendrá acceso a una plataforma de aprendizaje en la que se podrá conectar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para, entre otras cosas: seguir los diversos módulos, unirse a una clase virtual, ver tutoriales en video, entre otras cosas.

Por norma general se dice que esta parte de la formación es asincrónica, es decir que el aprendiz entrena en el momento deseado sin depender de una agenda impuesta por el formador o un centro de formación.

¿Cuándo se debe implementar el método híbrido y qué beneficios concede?

El aprendizaje hibrido es una fórmula de enseñanza apta para públicos de todos los niveles y todos los sectores de actividad. Puede unirse a un curso de aprendizaje combinado para cualquier tipo de certificación, diploma o capacitación de calificación.

Beneficios del aprendizaje híbrido

Presentamos, a continuación, las principales ventajas de incorporarse a un entrenamiento híbrido:

►Flexibilidad

Un curso de formación clásico impone cierto ritmo de trabajo, con días u horarios a respetar. Sin embargo, esto no es necesariamente lo más práctico, sobre todo cuando se trabaja de forma paralela o cuando las limitaciones personales interfieren en los espacios disponibles de las agendas.

Con una formación mixta que ofrece cursos online y recursos educativos accesibles en cualquier momento, se tiene la libertad de organizarse según los propios horarios, manejar el ritmo personal según las conveniencias individuales.

►Reducción de costo

No siempre es práctico reunir a una comunidad de estudiantes en el mismo lugar, el día y a la misma hora para una jornada de formación. Toda esta logística induce necesariamente costos adicionales para las organizaciones o empresas. Gracias a la parte de e-learning incorporada en una formación híbrida, se conseguirán importantes ahorros en muchos puntos: se reducen los gastos de traslado o transporte, que a menudo siguen siendo un obstáculo económico cuando la formación elegida está lejos de casa.

►Contacto humano y dinámica de grupo

El aprendizaje combinado establece una dinámica de grupo y tiende a promover intercambios entre el formador y los alumnos. Esto es cierto tanto para la formación presencial, que permite conocer a un formador cara a cara y compartir momentos más auténticos con toda la clase, como para la formación online, que muy a menudo está pensada para facilitar la interactividad y el intercambio mutuo.

►Aprendizaje reforzado

Los estudios relacionados con el mundo de la formación suelen confirmarlo: la formación híbrida facilita enormemente la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. El hecho de que el entrenamiento híbrido los empodera al involucrarlos completamente en su aprendizaje, probablemente no sea en vano. La motivación aumenta, sobre todo porque el aspecto divertido de las herramientas digitales ayuda a reforzar este placer de aprender de módulo en módulo de formación.

¿Qué desventajas tiene este método combinado?

Las desventajas del aprendizaje combinado, parecen muy pequeñas en comparación con los muchos beneficios que pueden brindar a las diferentes audiencias que utilizan este método de capacitación. Sin embargo, es necesario presentarlos, solo para estar seguro de tomar la decisión correcta.

►Un modelo que no es para todos

Si se inclina por una de las dos modalidades porque se considera que tienen beneficios por separados y nada le aportaría, entonces es probable que se sienta renuente al entrenamiento híbrido. Obviamente, hay que reconsiderar los argumentos expuestos en este artículo para tomar una decisión, sin embargo, esto es una elección y cuestión de preferencia.

►No apto para personas que no se sienten cómodas con las herramientas digitales

Todavía no somos todos iguales ante las herramientas informáticas y los diversos desarrollos tecnológicos. Por esto, la formación mixta pueden, en ocasiones, despertar cierta aprensión por parte de las personas que no se sienten cómodas con los entornos digitales. Sin embargo, no es necesario ser un profesional de la informática para integrar la capacitación, incluidos los cursos en línea.

Si se dominan los conceptos básicos del uso de una computadora con un sistema operativo como Windows, que usa un mouse y un teclado, y si se sabe navegar por Internet, no se debería tener ninguna dificultad particular para unirse a un aprendizaje combinado.

Finalmente, se debe estar a gusto y plenamente cómodo con las decisiones que se tome en la vida. Si es en el tema educativo, abundan las herramientas y métodos de enseñanza que se ajustaran a lo que cada uno busca o necesita para llevar a cabo un proceso de aprendizaje exitoso.