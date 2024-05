Aprieta el frío en este lunes, y lo seguirá haciendo en cada amanecer durante la semana.

El termómetro toca piso en 3,8°C y remontará un poco y a paso lento, por imperio de un vientito calador que sopla desde el sur a 14 km/h.

Si bien la jornada no estará nublada y fea como lo ha sido este fin de semana desde el sábado a la tarde, el cielo estará un poco más despejado y el sol asomará de vez en cuando. Pero a no ilusionarse, no será tanto como para sentarse a tomar un baño de sol reconfortante. La temperatura máxima llegará hasta 15°C y nada más.

Será una noche para meterse en casa y no salir. Toda la semana transcurrirá así, con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas. Solo el jueves y viernes se espera que el aire entibie 1 o 2 grados más, pero nada más.