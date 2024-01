ENERO CALIENTE

Los jubilados no pasan el verano: “El aumento de la canasta va a ser terrible" Dramática situación para los adultos mayores que perciben el haber mínimo. Alertan sobre el nivel de angustia que perciben las organizaciones abocadas a la temática. "Hay muchos que comen una vez al día, si no los ayuda alguien, no comen. Sienten que en esta realidad los quieren matar", expusieron las fuentes consultadas.