Calendario de boxeo en mayo

¿Amas el boxeo y deseas vivir la tensión segundo a segundo? Entonces es tu día de suerte; ya que en este posteo te comentaremos cuáles serán los enfrentamientos más importantes durante este mes. Y además te explicaremos cómo puedes aprovechar al máximo tu pasión por este deporte para realizar tus apuestas online.

Uno a uno - Los enfrentamientos más prometedores del boxeo

Antes de realizar tus apuestas en 1xBet y disfrutar de sus beneficios es importante que conozcas todo sobre estos eventos. El viernes doce de mayo habrá varios enfrentamientos de boxeo que te harán vivir la adrenalina al máximo:

Combate de cinco asaltos . En el Accor Arena se enfrentarán Gegard Mousasi con Fabian Edwards en un combate de peso mediano. También, en el mismo recinto, competirán Mansour Barnoui y Brent Primus en peso ligero.

. En el Accor Arena se enfrentarán Gegard Mousasi con Fabian Edwards en un combate de peso mediano. También, en el mismo recinto, competirán Mansour Barnoui y Brent Primus en peso ligero. Combate de tres asaltos. En el mismo estadio, ubicado en París, se enfrentarán Thibault Gouti y Kane Mousah. Y también se encontrarán cara a cara Douglas Lima y Costello van Steenis.

En este sentido, es importante que recuerdes, antes de hacer tus apuestas online, cuáles son los pros y contras de cada uno de los boxeadores. De esta forma, podrás saber cómo apostar y cómo sacar el máximo provecho de tus apuestas. Además es relevante que revises las estadísticas; por ejemplo, cuántas veces ha ganado títulos internacionales cada competidor.

Un sábado con muchas emociones

Por otra parte, el sábado 13 de mayo también habrá encuentros de boxeo muy prometedores. En este sentido, te sugerimos concentrar tus apuestas en una categoría que comprendas y que te parezca atractiva. Algunos de los encuentros más importantes del día sábado serán:

Puello vs. Romero, pelea de doce rounds.

Alimkhanuly vs. Butler.

Moloney vs. Astrolabio en Stockton, combate por el título vacante mundial de OMB.

Olatunji vs. Fournier, por la categoría peso crucero.

Dern vs. Hill, en Spectrum Center.

Airzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida.

Anthony Smith vs. Johnny Walker, en la categoría semipesado.

Shtyrkov vs. Nemkov, en un enfrentamiento de tres asaltos.

Si recién estás comenzando en el mundo de las apuestas deportivas, no solo te recomendamos estudiar los pronósticos y probabilidades. También aprovechar oportunidades increíbles como los bonos de bienvenida de las casas de apuestas. De esta forma podrás crear una estrategia ganadora.

Otras fechas imperdibles de boxeo

El veinte de mayo también será una fecha inolvidable para el mundo del ring y los guantes. Este día podrás disfrutar de las categorías de peso supermosca, pluma y ligero, entre otros. Además, algunos contrincantes disputarán para conseguir títulos internacionales, como el de la WBC. Te detallamos cuáles serán los enfrentamientos más importantes para que realices tus apuestas online:

Johnson vs. Scotney.

Natakani vs. Moloney, por el título WBO.

Valdez vs. López, por el título de la categoría superpluma.

Harper vs. Braekhus.

En Washington, García vs. Roach, por el título WBA.

Mientras que Metcalf competirá contra Hogan.

El día 24 de mayo también habrá eventos de boxeo que no te puedes perder y en los cuales deberías considerar apostar. Como por ejemplo, Tanaka vs. Carillo. Mientras que el día 27 de mayo deberías considerar apostar tus fichas en el enfrentamiento de Lara vs. Wood 2.

Algo que no debes olvidar

Por último, nos gustaría recordarte que en este tipo de apuestas podrás escoger diferentes tipos de cuotas. Por ello, antes de realizar tu apuesta te sugerimos no solo estudiar cómo se desempeña cada boxeador. Sino también leer detalladamente cómo funciona cada cuota deportiva para escoger la que más se adapte a tu estrategia.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas categorías de boxeo existen?

Debes saber que las categorías de boxeo son diecisiete. Entre ellas puedes encontrar: mosca, pluma, weiter, entre otras. Y debes saber que cada una es definida por el peso de los boxeadores.

¿Qué es la apuesta por ronda en el boxeo?

Si escoges este tipo de apuesta online tendrás que acertar quién será el ganador del encuentro. Como así también descubrir en qué ronda resultará victorioso el deportista.

¿Por qué aprovechar los bonos de bienvenida de las casas de apuesta?

Este tipo de bonos te otorgará un porcentaje extra en tu primer depósito. Esto te permitirá aprovechar al máximo tus primeras partidas en las casas de apuestas.