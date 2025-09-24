El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático alertó que las condiciones comenzarán a desmejorar desde el viernes al mediodía. La lluvia llegaría en la madrugada del sábado con acumulados de hasta 45 milímetros.

Aunque este miércoles el cielo se mantuvo despejado y primaveral, el buen tiempo no durará demasiado. Los especialistas señalaron que el jueves todavía continuará estable, pero desde el viernes al mediodía se espera un cambio de escenario con aumento de nubosidad y condiciones de inestabilidad.

De acuerdo al pronóstico, las tormentas llegarían entre la madrugada y la mañana del sábado, con probabilidad de eventos aislados y puntualmente fuertes, especialmente en el sur provincial. Las precipitaciones podrían dejar entre 10 y 45 milímetros de agua acumulada.

Además, se prevé una rotación del viento al sector suroeste, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Ante ese panorama, recomendaron tomar precauciones y asegurar elementos en balcones, patios y terrazas.

Tras el pasaje del frente, se espera una rápida mejora: el domingo volvería el sol, con condiciones algo ventosas y un leve descenso de temperatura.