El Papa Francisco respondió una serie de preguntas planteadas por el jesuita James Martin, un cura que desarrolla su apostolado entre las personas de la comunidad LGBTIQ. "El estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura", dijo el Papa en la entrevista. Y aseguró: "Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos".

El sacerdote Martin les escribió el viernes pasado una nota en español al Santo Padre, en la que le preguntaba si estaría dispuesto a responder a algunas de las preguntas que suelen hacer los católicos LGBT. Unos días después, recibió una nota manuscrita en español con sus respuestas. El resultado fue una mini-entrevista publicada en el sitio web Outreach, la página creada por el jesuita.

- ¿Qué es lo más importante que las personas LGBT necesitan saber sobre Dios?

- Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y el "estilo" de Dios es "cercanía, misericordia y ternura". A lo largo de este camino encontrarán a Dios.

- ¿Qué le gustaría que supieran las personas LGBT sobre la Iglesia?

- Me gustaría que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontrarán la imagen de la Iglesia viva.

- ¿Qué podría decirle a un católico LGBT que ha experimentado el rechazo de la Iglesia?

- Quisiera que lo reconocieran no como "el rechazo de la Iglesia", sino como el de "personas en la Iglesia". La Iglesia es una madre y convoca a todos sus hijos. Tomemos como ejemplo la parábola de los invitados al banquete: "los justos, los pecadores, los ricos y los pobres, etc." (Mateo 22, 1-15; Lucas 14, 15-24). Una Iglesia "selectiva" de "pura sangre" no es la Santa Madre Iglesia, sino más bien una secta.

En julio del año pasado, el Papa Francisco había enviado al Padre Martin una carta manuscrita en español, con motivo del seminario web titulado "Outreach 2021", en la que afirmaba que Dios "se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno. Su corazón está abierto a todos y a cada uno. Él es el Padre".

"Pensando en su labor pastoral – escribió el Pontífice al padre Martin – veo que continuamente tratas de imitar este estilo de Dios. Eres un sacerdote para todos y todas, como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por ti para que puedas continuar de este modo, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura".

"Rezo por tus fieles, por tus "parroquianos", concluyó el Papa. Y sumó: "Por todos aquellos que el Señor ha puesto a tu lado para que los cuides, los protejas y los hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo”.