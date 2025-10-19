Rosario arranca el domingo con un aire templado y soleado, ideal para disfrutar al aire libre. Con mínimas alrededor de los 13 °C y máximas próximas a los 24 °C, el día invita a una caminata, paseo o café al sol. Conforme avanza la tarde, la nubosidad aumentará levemente sin que ello afecte la sensación de confort.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado y la bruma matinal dará paso a un buen nivel de luminosidad. La temperatura ascenderá de forma sostenida hasta alcanzar cerca de 24 °C al mediodía, lo que permitirá pasar quizá de abrigo a una prenda más ligera. Ya hacia el final de la jornada, el viento puede intensificarse levemente y el cielo mostrarás nubes altas, aunque sin pronóstico de precipitaciones para hoy.

Esta atmósfera templada suma frescura al amanecer, ideal por ejemplo para un paseo temprano, mientras que la tarde pinta perfecta para actividades al aire libre o un mate en la costanera del Río Paraná. No obstante, es conveniente llevar una remera extra o un saco liviano, ya que hacia la noche la temperatura irá bajando hacia los 17 °C y la nubosidad aumentará algo. Como siempre, recordá hidratarte bien y protegerte del sol si vas a estar al exterior prolongadamente.

Mirando hacia la semana, la tendencia es hacia un ascenso progresivo de la temperatura hasta sobrepasar los 28–30 °C entre lunes y jueves, con algunos días de transiciones nubosas o posibles chubascos aislados hacia el jueves y viernes.