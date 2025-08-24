La mañana comenzó con 15 grados, aire seco y buena visibilidad. El sol gana protagonismo y la humedad se mantiene en valores bajos, lo que garantiza una jornada agradable y sin nubosidad.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, con una sensación térmica similar y una luminosidad intensa. El viento del noroeste puede soplar con ráfagas cercanas a los 33 km/h, aunque sin mayores complicaciones.

De cara a los próximos días, se espera que el tiempo continúe estable con mañanas frescas y tardes templadas. El fin de semana llegará con temperaturas en ascenso, ideales para actividades al aire libre.