EL CLIMA
Sol pleno en Rosario y una tarde con 19 grados
La jornada de este jueves se presenta estable y con cielo totalmente despejado. El viento del noroeste se hará sentir con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. No se esperan lluvias ni tormentas.
La mañana comenzó con 15 grados, aire seco y buena visibilidad. El sol gana protagonismo y la humedad se mantiene en valores bajos, lo que garantiza una jornada agradable y sin nubosidad.
Por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, con una sensación térmica similar y una luminosidad intensa. El viento del noroeste puede soplar con ráfagas cercanas a los 33 km/h, aunque sin mayores complicaciones.
De cara a los próximos días, se espera que el tiempo continúe estable con mañanas frescas y tardes templadas. El fin de semana llegará con temperaturas en ascenso, ideales para actividades al aire libre.