Sigue el frío, no hay nada que agregar. Sólo que no es tan infernal como los días anteriores. No hay viento, algo clave para el sufrimiento de estos días. Otro tema será determinante para la sensación térmica: si sale o no el sol. Por ahora parece que pierde frente a la nubosidad.

De arranque estará picante aunque nada que ver con la sensación térmica bajo cero de días anteriores. Mucho poncho para vencer los 6 grados de las 7. Se espera que de máxima se registren 14 grados. Y sí, poquito. El viernes estará más peludo que hoy, aunque durante el finde mejoran las máximas.