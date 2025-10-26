La ciudad de Rosario tendrá este domingo electoral un clima dominado por el sol desde temprano, sin nubes que tapen el cielo. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas cercanas a los 14 °C, pero la jornada ganará en calidez conforme avance la mañana. Hacia el mediodía se espera que el mercurio alcance los 21 °C, y en la tarde se prevé una máxima de alrededor de 24 °C, ideal para una salida al aire libre o paseo.

El viento estará presente pero sin fuerza significativa, y la humedad será moderada, lo que dará una sensación térmica amable tanto para actividades al aire libre como para interiores. No hay probabilidad de lluvias ni tormentas, por lo que es un buen día para aprovechar fuera de casa o para planificar alguna actividad al sol. La tarde será propicia para caminatas, tomar algo en una terraza o disfrutar un rato en un parque.

El descenso de la temperatura comenzará al caer la tarde. Luego de las 18 h, cuando el sol ya esté bajando su intensidad, el ambiente comenzará a refrescarse paulatinamente. Para la noche se espera un cielo despejado, con temperatura mínima rondando los 15-16 °C hacia la medianoche, lo que sugiere un ingreso más bien fresco para quienes permanezcan afuera.

De cara a los próximos días, se anticipa que la semana tendrá un clima variable. Según los pronósticos, podrían registrarse días con temperaturas más bajas y mayor inestabilidad, por lo que conviene estar atento a la evolución del tiempo. Si bien hoy es jornada de clima ideal, mañana podrían aparecer nubes y un descenso de temperatura que marcará un cambio respecto al día de hoy.