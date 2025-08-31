La tormenta de Santa Rosa finalmente llegó y Rosario atraviesa este domingo una jornada marcada por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja durante la mañana por tormentas fuertes, que se mantendrá vigente hasta la tarde. Para la noche, el nivel de advertencia descenderá a amarillo, aunque se prevén condiciones de riesgo.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el informe oficial, los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados de precipitación oscilarán entre los 50 y 100 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Hasta el momento, el impacto del temporal no ha generado grandes complicaciones en la ciudad. A las 10 de la mañana se registraban 75,9 mm de lluvia acumulada, ráfagas de viento de hasta 40 km/h y un promedio de viento continuo de 20 km/h.

Desde la central 103, las cuadrillas de Protección Civil recorren la ciudad de manera permanente, atendiendo incidentes y despejando calles. “Estamos trabajando en cada situación para minimizar riesgos y proteger a los vecinos. La coordinación y la rapidez son clave en estas condiciones”, señaló Gonzalo Ratner, director de Gestión de Riesgos y Protección Civil.El operativo registró hasta el momento 4 reclamos por árboles o ramas caídas, 11 por cables o columnas en riesgo, 2 derrumbes, hundimientos, desprendimientos o voladuras, y 2 anegamientos transitorios en distintos sectores de la ciudad. Cada incidente es monitoreado y atendido por la central 103 en coordinación con las cuadrillas.

A media tarde, las condiciones incluían un viento del noreste a 26 km/h con ráfagas de hasta 56 km/h, nubosidad del 76 % y una probabilidad de lluvia del 96 %. La probabilidad de tormentas eléctricas se estimaba en 39 %, con más de dos horas de precipitaciones pronosticadas para el día.

Ante este escenario, las recomendaciones a la población son las habituales: permanecer en lugares cerrados, evitar el uso de teléfonos con cable o artefactos eléctricos, no circular por calles anegadas y cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas.