Rosario y los 19 departamentos de Santa Fe cerraron este lunes bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, pero la situación se intensificará en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja la advertencia para la madrugada y la mañana del martes, cuando se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el organismo, el fenómeno abarcará gran parte del Litoral y se caracterizará por precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y la posibilidad de caída de granizo. En Rosario se prevé un acumulado de entre 50 y 100 milímetros de agua, lo que podría provocar anegamientos en distintos puntos de la ciudad.

Aunque la situación tenderá a mejorar hacia la tarde y noche del martes, aún persistirán lluvias aisladas sin fenómenos severos. Sin embargo, la inestabilidad no terminará allí: el miércoles por la mañana regirá una alerta por fuertes vientos del sector sur, con ráfagas de hasta 80 km/h.

Protección Civil de la Municipalidad de Rosario recomendó a la población circular lo menos posible durante la tormenta, resguardar a los animales, evitar el contacto con postes o cables de energía y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante emergencias, se puede llamar a la línea gratuita 103 o realizar reclamos mediante MuniBot al 3415440147.

Además, pidieron a los vecinos tomar medidas preventivas: sacar la basura en horarios establecidos, no dejar residuos en la calle para evitar obstrucciones, asegurar objetos en balcones y terrazas, y limpiar canaletas y desagües. Una vez pasada la tormenta, recordaron la importancia de vaciar recipientes con agua para prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue.