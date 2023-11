El Servicio Meteorológico Nacional viene errándole el vizcachazo. El miércoles prometió lluvia y pasó de largo. Ahora para el jueves hay anuncio de tormentas para la tarde-noche aunque de arranque el cielo está tonalmente despejado.

Una mañana primaveral, fresca y celeste. A la tarde podría estar a pleno el sol y levantar hasta los 30 grados. No sofocantes, pero sí áspero. A la tardecita podría llegar la verdad: ¿llueve o no llueve? Se maneja un 40% de probabilidades de tormenta. Eso sí, el viernes no se zafa.