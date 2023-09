Si se venía diciendo que la primavera no arrancaba a pocos días del 21 de septiembre, este miércoles directamente parece un día otoñal. No se destaca tanto frío, pero sí será una jornada gris y lluviosa. Una tarde ideal para no hacer nada y tirarse a descansar.

La lluvia muy fina comenzó de madrugada y se mantendrá todo el día, pero no de manera constante. Así que salir con un paraguas o algo para cubrirse porque hasta ala nochecita puede llover. Unos 18 de máxima con viento del este.