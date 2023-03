El alivio no llegó y no llegará. La ola de calor de marzo sigue firme y este jueves no será la excepción, al contrario, el viento norte sumará llamaradas de aire caliente. A aguantársela un poco que en breve se va el verano.

Este jueves se esperan 37 grados y con humedad, es decir, va a estar bien pesado. El sol no estará a pleno pero para nada escondido. A disfrutar la mañana que está perfecta. Este calorazo se mantendrá todo el finde y más también.