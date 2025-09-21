Rosario amanece mayormente nublado en este domingo que da inicio a la primavera. Con una mañana fresca que comienza cerca de los 12 °C. A medida que avance el día, las nubes darán paso a momentos de sol entrecortado, y para la tarde la temperatura llegará a los 18-19 °C.

Desde el mediodía hasta media tarde, se espera que el cielo se despeje parcialmente, con algunas nubes intermitentes que aportarán sombra y suavidad al ambiente. Por la tarde, habrá momentos en los que el sol brillará con más fuerza, especialmente entre las 13 y las 15 horas, y luego el cielo se cubrirá nuevamente gradualmente.

Hacia la noche, la nubosidad volverá a imponerse y la temperatura caerá otro poco, rondando los 12-14 °C cuando avance la oscuridad. No se prevén lluvias fuertes ni fenómenos extremos, aunque el cielo nublado y la discreta bajada de temperatura pueden hacer sentir el frescor si hay viento.