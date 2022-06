El primer domingo de invierno se presenta húmedo, nublado y frío. La mínima que se pronostica será de unos 6 y la máxima apenas alcanzará los 12 grados centígrados. El viento soplará leve desde el sector este, y durante la tarde dessde el noreste.

El sol no logrará asomar sus rayos según la información que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que quienes salgan de casa no se olviden de llevar abrigo, porque el son no templará la jornada.

Para el lunes se esperan condiciones similares con una mínima de 5 y una máxima de 13 grados centígrados. Además para la tarde noche puede que aparezcan algunos chaparrones aislados.