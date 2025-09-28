La mañana arrancará fresca, con alrededor de 14 °C, pero rápidamente el mercurio ascenderá bajo un cielo completamente despejado. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevén máximas cercanas a los 23-24 °C, ideales para salir al aire libre o disfrutar de actividades al sol. No habrá lluvias ni posibilidad de tormentas, por lo que el día será propicio para planes al exterior.

Durante la tarde, el ambiente seguirá cálido y agradable, con viento suave y sin alteraciones meteorológicas importantes. Hacia el final de la tarde y entrada la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente, manteniéndose entre 18 y 15 °C. El cielo permanecerá despejado, facilitando una velada relajada.

Ya avanzada la noche, el frío será leve, y la mínima rondará los 14-15 °C. Será una buena jornada para quienes disfruten del aire libre, con una transición suave hacia el fresco nocturno. Se recomienda ropa de entretiempo: remera o camisa ligera durante el día y un abrigo liviano para la noche.

En cuanto al pronóstico extendido, la semana se presenta con condiciones mayormente estables y sin lluvias a la vista. Entre lunes y miércoles se esperan jornadas soleadas con máximas que oscilarán entre 23 y 26 °C, mientras que hacia el jueves podría aparecer algo de nubosidad sin probabilidad de tormentas. Para el fin de semana próximo se anticipa un leve aumento de las temperaturas, con máximas cercanas a los 27-28 °C, en un marco de clima primaveral ideal.