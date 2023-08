Este martes servirá para recordar que estamos en pleno invierno. Hace una semana había casi 20 grados de mínima, hoy arrancó con 0,4 grados de sensación térmica. El frente frío avanzó desde la Patagonia y se desplegó hacia todo el territorio.

No será un buen día respecto al clima. No sólo por el frío sino porque el cielo estará mayormente nublado lo que no hará levantar las máximas mas que 15 grados. Sin embargo, miércoles y jueves mejora bastante y el finde vuelven las mínimas bajas. Un loquero.