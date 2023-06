Los últimos dos días del fin de semana largo será grises y nublados. Todo el día oscuro sin una gota de sol. Por suerte el frío picante no estará más allá de que el sol no caliente. ¿Lluvia? No, apenas puede caer alguna llovizna muy suave a la tarde noche, pero no es seguro.

Este lunes arranca con 9 de máxima por la mañana y poco viento del norte, una buena. Es que el viento sur pega con frio, en cambio el del norte es húmedo. Por eso se esperan hasta 18 grados de máxima por la tarde. El martes será igual.