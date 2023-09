El frío picante apareció como si nada. Una mañana con sensación térmica baja, con apenas 3 grados al arranque, y no llegará a ascender demasiado. Así son estos días de septiembre que es el mes de la primavera pero por ahora no dio ninguna señal, al contrario.

A la tarde no mejorarán muchos las cosas, el viento seguirá soplando y la nubosidad se quedará instalada. Por lo tanto, no será una jornada agradable. El cielo se quedará mayormente gris. Por lo menos no lloverá en la ciudad.