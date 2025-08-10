Rosario amaneció frío, cerca de los 6 °C, con una neblina matinal que se disipó lentamente para dar lugar a una jornada soleada y templada. Las temperaturas ascendierán de manera sostenida, alcanzando una máxima cercana a los 19 °C, ideal para disfrutar del sol y el aire libre.

La mañana brinda una luz suave, en la previa de un domingo a puro sol. Ya por la tarde, el día permanecerá agradable, con temperaturas entre 16 y 18 °C que acompañaron el ocaso sin acelerar el descenso térmico. La noche se perfila fresca, con valores esperados entre 8 y 9 °C hacia avanzada la misma.

De cara a la semana, el clima mantiene la tendencia de ascenso: el lunes se espera una máxima de 20 °C, ascendiendo a 22 °C el martes, acompañados por cielos mayormente despejados. Después, hacia el jueves y viernes, el ambiente se tornará más fresco, con máximas entre 15 y 17 °C, y el sábado podrían registrarse algunos chubascos leves.

Pronóstico extendido: