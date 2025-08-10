Domingo soleado y semana de temperaturas en ascenso
El día transcurre con cielo despejado y temperaturas que subieron hasta los 19 °C. El arranque de la semana muestra un leve ascenso térmico, hasta cerca de 22 °C el martes. Luego bajará hacia mitad de semana, con días algo más frescos y alguna chance de lluvia el fin de semana.
Rosario amaneció frío, cerca de los 6 °C, con una neblina matinal que se disipó lentamente para dar lugar a una jornada soleada y templada. Las temperaturas ascendierán de manera sostenida, alcanzando una máxima cercana a los 19 °C, ideal para disfrutar del sol y el aire libre.
La mañana brinda una luz suave, en la previa de un domingo a puro sol. Ya por la tarde, el día permanecerá agradable, con temperaturas entre 16 y 18 °C que acompañaron el ocaso sin acelerar el descenso térmico. La noche se perfila fresca, con valores esperados entre 8 y 9 °C hacia avanzada la misma.
De cara a la semana, el clima mantiene la tendencia de ascenso: el lunes se espera una máxima de 20 °C, ascendiendo a 22 °C el martes, acompañados por cielos mayormente despejados. Después, hacia el jueves y viernes, el ambiente se tornará más fresco, con máximas entre 15 y 17 °C, y el sábado podrían registrarse algunos chubascos leves.
Pronóstico extendido:
- lunes, agosto 11. Mínima: 8°C. Máxima: 20°C. Descripción: Sol brumoso
- martes, agosto 12. Mínima: 8°C. Máxima: 22°C. Descripción: Sol brumoso
- miércoles, agosto 13. Mínima: 5°C. Máxima: 19°C. Descripción: Sol entre nubes altas
- jueves, agosto 14. Mínima: 4°C. Máxima: 15°C. Descripción: Nubes y sol
- viernes, agosto 15. Mínima: 7°C. Máxima: 17°C. Descripción: Soleado
- sábado, agosto 16. Mínima: 5°C. Máxima: 14°C. Descripción: Algunos chubascos