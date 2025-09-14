Rosario disfruta este domingo 14 de septiembre de un clima ideal para actividades al aire libre. La jornada comenzó soleada, con temperaturas cercanas a los 19 °C, que fueron aumentando de manera gradual durante la mañana. El cielo despejado marcó el inicio de un día con impronta primaveral, pese a que aún falta para el cambio de estación.

Hacia el mediodía, el termómetro alcanzará valores entre 22 y 23 °C, consolidando una tarde cálida y luminosa. El sol será protagonista durante gran parte del día, generando condiciones perfectas para paseos familiares, deportes al aire libre y encuentros sociales en parques y espacios abiertos.

Las horas más templadas se registrarán entre las 14 y las 16, cuando las máximas podrían llegar a los 24 °C. La sensación térmica se mantendrá estable y el viento leve acompañará sin generar incomodidad, lo que potenciará la agradable jornada en la ciudad.

Al caer la tarde, las condiciones meteorológicas podrían experimentar un cambio. Hacia las 18, se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunos chubascos aislados, aunque de corta duración. Aun así, el clima seguirá siendo benigno y no se esperan tormentas fuertes.

Durante la noche, el descenso de la temperatura será paulatino, ubicándose entre los 17 y 19 °C. El cielo quedará parcialmente nublado, con momentos de claridad, lo que augura un cierre tranquilo para un domingo que se prestó a disfrutar de la ciudad a cielo abierto.