Rosario amaneció este domingo 7 de septiembre con una temperatura de 12°, cielo ligeramente nublado y una humedad del 61%. Ya en las primeras horas del día, un leve viento que sopla desde el noreste a 17 km/h limpió las pocas nubes que se presentaban para dejar el cielo de un turquesa limpio que promete una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

Durante la mañana se registró neblina en algunos sectores de la ciudad, con marcas mínimas cercanas a los 6°. Hacia la tarde se espera una temperatura máxima de 17°. Por la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con 11° previstos.

El viento del noreste se mantendrá constante a lo largo de la jornada, con intensidades de entre 13 y 22 km/h durante el día y algo más calmo hacia la noche. No se esperan precipitaciones en toda la franja horaria.

Para el inicio de la semana, el lunes se presentará con condiciones similares: temperaturas frescas por la mañana y máximas que rondarán los 18°. En el resto de la semana se anticipan jornadas estables, con predominio de cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.