Finalmente llega la segunda ola de calor extrema que hará sudar y derretir a la ciudad. Desde hace días todos los rosarinos y rosarinas lamentan por adelantado semejante calorón. Después de aquella semana infernal antes de las fiestas, este lunes comienza un seguidilla de temperaturas cercanas a los 40 grados.

Repitan con nosotros: 36, 39,40,42,41,39. Esas serían las máximas desde este lunes al sábado que podrían elevarse según pegue la masa de aire cálido. Un hornito, sin dudas, que terminaría el domingo con una máxima de apenas 33 grados. Las mañanas ya no arrancan frescas como la semana pasada y las tardes serán naranjas e irreales. No hay mucho más que decir, más que recordar no pasearse al sol hasta las 16 e hidratarse con ganas.