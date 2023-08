Llegó el fin de semana y el cuerpo mucho no lo sabe porque hace pocos días fue el fin de semana largo. No terminamos de acomodarnos demasiado y ya tenemos descanso de nuevo. Bienvenido sea por más que el clima no acompañe demasiado. Irá de menor a mayor, o de peor a mejor.

Este viernes será bastante fulero. No se puede salir de esa nube gris que llegó a la ciudad el jueves y se mantendrá todo el día. Arranca fresco e inestable, y a la tarde levanta viento del sudeste lo que hará sentir más frío. Sol, ni preguntar. 17grados de máxima.

Ese mismo viento se mantendrá todo el sábado. Empezará un proceso de limpieza de cielo que recién terminará el domingo cuando el sol asome bastante. La temperatura será igual de 17 grados. Un finde a medio pelo.