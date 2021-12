Ya es viernes. Después de una semana atípica con un feriado en el medio, no se llega con la lengua afuera al fin de semana. Pero dámelo, dame estos días de descanso e insistamos con agregar un día más al fin de semana y restarle uno al día laboral. Bueno, después de compartir este sueño proletariado, vamos al clima:

Viernes amanece oscuro, todo cubierto, y con amenaza de chaparrones y alguna tormentas aislada sobre todo en la primera tarde. Pesado como collar de melones de arranque, aunque después aflojará un poco. La máxima será de 27 grados.

Todo mejora un poco para la noche y el sábado ya no estará cubierto, apenas alguna nubecita que no podrá con el sol. La masa de aire no cambiará y se mantendrá el calorcito. 31 grados de máxima. El domingo vuelve a estar fulero con tormentas a la tarde, y más de 30 grados de calor. Ideal para atarse a la cama, y no levantarse por nada del mundo.