En la localidad de Las Rosas, cabecera del Departamento Belgrano, un hombre fue a sufragar vestido con traje de protección para covid que suelen utilizar los servicios médicos en las terapias intensivas.

El ocurrente hombre es Daniel Ballestero y dijo que su ocurrencia “no era para faltarle el respeto a nadie”. Mientras en algunas grandes ciudades se armaban grandes colas para los ingresos, el hombre llegó a la escuela Alfonsina Storni de esta localidad santafesina con su equipo, acompañado de una mascarilla de oxígeno y lentes de sol.

Por su tan llamativo aspecto, un gendarme advirtió su vestimenta y llamó su atención. “Me señaló como diciendo ‘venga para acá’. Me presenté, le dije vengo a votar en la mesa N°65 con todo el protocolo de seguridad, y el gendarme me respondió me parece muy bien”, contó al medio local FM Renacer.

El hombre decidió protegerse, por lo cual, pidió prestado el traje a una empresa de la ciudad, aunque no utilizó guantes por una cuestión de seguridad. “Fue sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, y sin burlarme de nadie. Yo me cuido y te cuido, ese fue mi eslogan”, relató el vecino quien no descartó presentarse en noviembre de la misma manera.