María Teresa, localidad del departamento General López ubicada en el sur provincial, viene de atravesar un mes dificilísimo con la pandemia. Esta situación movió los hilos de la comuna que encaró la realización de testeos masivos a toda la población de esta comarca rural, además de incrementar las restricciones de circulación y encarar una fuerte campaña de vacunación.

Estas medidas mejoraron notablemente la realidad epidemiológica lo que permitió flexibilizar estas duras limitaciones. Pero si bien se apela a la conciencia individual, basada en la responsabilidad de cada uno de sus ciudadanos, desde la comuna firmaron un decreto, el cual establece que para poder concurrir a estos lugares y practicar las diferentes disciplinas, los mayores de 18 años deberán presentar el certificado o foto del certificado de vacunación

En tanto y en el caso que todavía no haya correspondido, la constancia del turno tramitado. Quienes adhieran a la vacunación por motivos diversos pueden presentar un análisis negativo de las últimas 24 horas, situación por demás de engorrosa.

“Si bien la vacunación contra el COVID 19 no es obligatoria, ya quedó fuera de discusión que la única forma de salir de esta pandemia es la vacunación de la mayor parte de la población y lo único que nos permitirá volver a la normalidad”, señaló el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea a una radio local.

Es decir, que la vacunación en masa y de forma colectiva es la única posibilidad de erradicar la pandemia, y dar batalla a variantes de mayor contagiosidad con la Delta que ya tiene presencia en varias ciudades del país.

“A quienes pregonan su derecho a no vacunarse les respondemos con el derecho de todos los demás a no correr serios riesgos de salud por compartir espacios y actividades. Según nuestro relevamiento son muy pocas las personas que no se han vacunado o no se han anotado para recibirla, pero creemos que este decreto colabora a incentivar y poner en valor la importancia de la vacunación y aporta a la concientización sobre la salud pública”, afirmó Goyechea.

A modo de cierre el jefe comunal sostuvo que “la salud pública no solo son los hospitales y su gratuidad, la salud pública es prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud mediante los esfuerzos organizados de una comunidad”.