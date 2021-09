El pueblo de Luis Palacios, en el departamento Rosario, quedó afuera de la campaña de vacunación contra el coronavirus para la aplicación de segunda dosis a sus habitantes. Y la razón, al parecer, es la omisión por parte de las autoridades del trámite previo y necesario ante el Ministerio de Salud para garantizar que el hospital Samco de esa localidad participara de la distribución de vacunas en esta etapa.

Lo dejó en claro la directora médica del Samco, Flavia Rivas, quien asumió el cargo en agosto y se encontró con esa noticia: esta comuna de algo más de 1000 habitantes quedaría fuera de la campaña.

"Aquí se vacunó contra el covid 19 en la primera etapa, pero para participar de la segunda etapa desde el Samco había que anotarse y presentar formularios. Las vacunas salen desde el Nodo Rosario y se distribuyen en diferentes Samcos. El problema es que cuando yo llego el 1º de agosto al Samco me informan que como la campaña ya había comenzado desde acá no se mandaron los papeles necesarios para formar parte de ese canal de distribución. Por ese motivo nos quedamos afuera de la vacunación de Covid", expuso Rivas en declaraciones a Canal 4 Regional.

"Pregunté si había una posibilidad de hacerlo entonces, yo recién me incorporaba, y me dijeron que la campaña ya había comenzado y no se podía alterar. Por lo tanto, lamentablemente, la gente se tiene que trasladar a otros efectores para poder recibir su segunda dosis de vacunación, es una pena porque podríamos haberlo llevado a cabo pero no se hizo los papeles que correspondían. Quedamos afuera por esa razón", descargó.

En estas circunstancias, los habitantes del pueblo se trasladan hasta Ibarlucea o Rosario incluso para recibir la segunda dosis de su vacuna.