Frente al conflicto inminente desatado por la noticia del cierre de la empresa Dow, en Puerto San Martín, la CGT San Lorenzo se declaró este lunes en alerta y anunciaron la posibilidad de tomar medidas de fuerza drásticas en todo el cordón industrial si no se toman contempla e corto plazo la posibilidad de una salida al conflicto en el cual están en juego 120 puestos de trabajo ya además el desguace de la empresa.

El anuncio se llevó a cabo en una conferencia de prensa trasmitida en redes sociales desde la sede en San Lorenzo de la central obrera. De ella participaron los dirigentes sindicales del Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), que representan a los trabajadores de Dow.

Frente a esta complicada situación y para ir a fondo con todas las instancias, desde la central obrera y el gremio que representa a los trabajadores de la planta, buscan constituir una “amplia mesa política, sindical y empresarial” que permita encontrar una solución al conflicto y evitar el cierre de la planta y su desmantelamiento.

La empresa Dow anunció semanas atrás que a partir del mes de mayo de 2022 se desmantelará toda la planta de producción, en una fábrica que produce insumos necesarios para otras industrias, por ejemplo las fabricantes de colchones, la línea blanca de electrodomésticos o la fabricación de automóviles y motoso. Vale decir que hoy es la única que produce estos insumos en Argentina.

La llave la tiene la política”, dijo Mauricio Brizuela, secretario general del gremio petroquímico quien además aseguró que se debe ensanchar la mesa de trabajo que ya se concedió y de la que participan en una primera instancia además del gremio, funcionarios locales, provinciales y nacionales. “No vamos a permitir que se cierre ninguna planta más y por eso no descartamos ninguna medida de fuerza si no nos escuchan y empiezan a aparecer los actores que tengan que aparecer”, añadió el sindicalista.

En tanto, el próximo jueves los dirigentes petroquímicos entablarán una reunión con los senadores provinciales y dirigentes del gobierno nacional para plantear el tema.

Brizuela destacó que en este camino de negociaciones va a tratar de “agotar todas las instancias de dialogo”, pero si no hay respuesta aseveró que “van a parar todo el cordón industrial”. Esta postura fue ratificada por Jesús Monzón, secretario general de la CGT sanlorencina. “Esto se manejó de la mejor manera, los trabajadores estuvieron varios días de paro, luego se dictó la conciliación obligatoria y se cumplió”, dijo.

Y agregó: “Nos interesa no perder más puestos de trabajo, fue una mojada de oreja de la empresa no sólo a los trabajadores sino a toda la dirigencia política ya que anuncia diez meses antes que se va, explica que no lo hace por problemas económicos y además de cerrar la planta tiene la intención de demolerla”.