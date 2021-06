Plan ganadero y puja con exportadores para aliviar el consumo interno

El Gobierno nacional planea anunciar esta semana un plan ganadero con el que buscará aumentar la producción de carne vacuna a 5 millones de toneladas para asegurar la provisión del consumo interno y los envíos al exterior.

El próximo sábado finaliza la suspensión de 30 días dispuesta para las exportaciones, implementadas a causa del incremento verificado en los precios en el mercado local en los últimos meses. En ese marco, continúan las negociaciones con el sector exportador para alcanzar un entendimiento que permita "generar un precio adecuado para los argentinos".

Fuentes gubernamentales reconocieron que hasta el momento las propuestas elevadas por los frigoríficos exportadores "no son aceptables" y que siguen las conversaciones.

La medida tomada por el Gobierno, que finalizará el sábado 19 de junio, fue implementada debido al fuerte aumento del precio interno de la carne vacuna, a lo que se sumaron las irregularidades detectadas en operaciones de comercio exterior por parte de un importante número de frigoríficos.

Según el relevamiento mensual de precios del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), la carne aumentó en mayo 6,1% respecto de abril y a lo largo de los últimos doce meses acumuló un incremento del 76,2%, sensiblemente por encima de la inflación.

En este contexto y a pocos días de finalizar la medida restrictiva, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó anoche que "esta semana se anunciará el plan ganadero para asegurar que haya carne en la mesa de los argentinos, sin descuidar al sector exportador".

"Estamos en la recta final de un conjunto de medidas que incluyen un acuerdo con el sector de la carne, donde el objetivo es garantizar que la mesa de los argentinos esté abastecida y que el negocio exportador pueda continuar", indicó el funcionario nacional.

En este sentido, Kulfas explicó a C5N que desde el Gobierno nacional "queremos ir a un plan ganadero que nos lleve a unas 5 millones de toneladas anuales de producción de carne, ya que lo de China es una oportunidad pero debemos hacerlo ordenadamente, sin descuidar el mercado interno".



Este aumento en la producción de carne buscado representaría, de concretarse, en un incremento de casi 2 millones de toneladas, respecto a lo producido en 2020.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que "no es razonable" el aumento interanual del 70% que registró el precio de la carne vacuna en el mercado local durante el último año y confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones con el sector exportador para "generar un precio adecuado para los argentinos".



"La carne subió en promedio 70% en el ultimo año, con lo cual, evidentemente, no es un precio razonable para la mesa de los argentinos", indicó en declaraciones a la radio AM 530.



Al respecto, el funcionario nacional explicó que desde el Poder Ejecutivo se está "en negociación con la cadena cárnica, fundamentalmente, con los exportadores, para generar un precio adecuado para los argentinos y que se respete",



No obstante, aclaró que tras el cierre de los despachos al exterior, de los cuales quedaron exceptuados los que tenían como destino la Cuota Hilton, la cuota 481 de exportaciones a Europa y los embarques a Estados Unidos cuotificados, el Gobierno se dispuso "a esperar a que ellos traigan (en referencia a los exportadores) una propuesta firme con respecto a desacoplar el precio internacional del local, que sea razonable y accesible para las familias argentinas".



"En eso estamos, en negociación y esperando que se resuelva. Han traído propuestas pero todavía no son aceptables. Estamos esperando terminar esa negociación para poder dar por resuelto este tema y avanzar con precios más estabilizados", sostuvo Cafiero en diálogo con Radio con Vos.