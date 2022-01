Las exportaciones argentinas de carnes bovinas sumaban US$ 2.523 millones entre enero y noviembre de 2021, similar valor que en igual lapso de 2020, informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, por sus siglas en inglés).



Entre enero y noviembre del año pasado se embarcaron 738 mil toneladas peso res, volumen que representó una baja de 11% en volumen respecto del mismo período de 2020, agregó la entidad.



La mejora de las cotizaciones en destinos claves como China y la Unión Europea, además de la mayor incidencia de los contingentes arancelarios -que incluyen los cortes más preciados-, contribuyendo en estos resultados, explicó el ABC.



“La mejora en los valores medios ha determinado que el monto exportado se sostenga pese a la caída de los embarques.”, aseguró Mario Ravettino, presidente de la entidad.



Según el relevamiento del ABC, aunque el tonelaje promedio disminuyó 15% en volumen (algo más de 11 mil toneladas/mes) respecto de los primeros meses del año en curso, se registró una mejora del 11% en su media en términos de valor.



Influyeron la mayor participación de los contingentes arancelarios, la caída relativa de China y el incremento en las cotizaciones internacionales por la particular situación que se atraviesa en el mercado de carnes bovinas, ante el cierre a las carnes brasileñas impuesto por China desde principios de septiembre y que se mantuvo hasta mediados de diciembre.



Además de las 738 mil toneladas peso res de carnes bovinas exportadas entre enero y noviembre de 2021, se vendieron al exterior menudencias de origen bovino por US$ 2.783 millones, 22 millones más que en los primeros once meses del año precedente.



Para Ravettino, “la excepcional situación que ha atravesado el comercio global de carnes se ha reflejado sobre los precios medios de las exportaciones argentinas, que han alcanzado el pico de fines de 2019 -cuando la presión de la demanda china los elevó a niveles excepcionales-".



"Ello fue consecuencia de una recomposición consistente: alzas en todos sus rubros, alta participación de las carnes enfriadas, de los contingentes arancelarios y de Israel, cuyos valores unitarios son más elevados”, concluyó.