Por Carlos Joseph

La vitivinicultura argentina concluye el año con números positivos, tanto en exportaciones como en producción y consumo, destacaron desde Wines of Argentina (Wofa), entidad encargada de la promoción de la marca y la imagen país de los vinos argentinos en el mundo.



En ese sentido, según los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional Vitivinícola (INV), las exportaciones argentinas de vinos fraccionados siguen en alza, con incrementos interanuales superiores al 20%, tanto en valor como en volumen.



Con 215 mil hectáreas de viñas plantadas, la Argentina produce vino en 14 de las 23 provincias y es el quinto productor mundial de vinos, sólo detrás de Italia, España, Francia y Estados Unidos, recordaron desde Wofa.



Del total producido en la Argentina en 2020, Mendoza elabora 72%; seguido por San Juan, con 22%; La Rioja, 2,7%; Salta, 1,6%; Catamarca, 0,5%; Neuquén, 0,5%; y Río Negro, 0,2%; y otras provincias como Córdoba, La Pampa, Jujuy y Chubut, con cantidades menores.



Del total producido, hoy se exporta aproximadamente el 10%, equivalente a unos US$ 791 millones en 2020, facturación que será superada en 2021 ya que en octubre pasado sumaba US$ 844 millones, con un alza del 12,4%, destacaron desde Wofa.



"El 2021 proyecta cerrar con valores totales de exportación de vinos cercanas a los 900 millones de dólares, que sumado a las exportaciones de mosto alcanzarían los 1.000 millones", afirmó el presidente del INV, Martín Hinojosa.



Siguiendo la tendencia de los últimos años, los principales mercados en 2021 son: Estados Unidos (US$ 247,9 millones), seguido por el Reino Unido (US$ 99,8 millones) y Brasil (US$ 95,7 millones) entre los tres primeros destinos; como también se destacan Canadá (US$ 63,3 millones), Países Bajos (US$ 29 millones) y China (US$ 25,7 millones), indicaron desde Wofa.



Según el Informe del INV, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Paraguay, Canadá, México, Países Bajos, China y Rusia lideran el ranking de países de destino; mientras que China, Brasil, México y Canadá tienen crecimientos superiores al 50% en relación con 2020.



Del total exportado en dólares en el 2020, el 23% correspondió a Malbec, resaltó Wofa.



En ese sentido, un Malbec argentino volvió a ser este año el más vendido del Reino Unido; con ventas por un valor superior a 72 millones de libras. Trivento Reserve Malbec superó a productos de todos los orígenes, según la consultora internacional Nielsen.



"Hemos superado en ventas a vinos que provienen de orígenes tradicionales, como Francia o España, y del nuevo mundo como Australia y Sudáfrica; es el resultado de un profundo trabajo enológico, comercial y de reconocimiento de marca", afirmó Marcos Jofré, CEO de Trivento.



"Sin dudas el esfuerzo del sector privado, corporaciones y cámaras, sumado a las medidas del gobierno nacional reduciendo retenciones a pymes y duplicando los reintegros a las exportaciones de vinos totales, han tenido efectos positivos en lo que va del presente año", agregó Hinojosa.



El vino es el complejo agroalimentario exportador que más valor agregado genera: una hectárea cultivada con uva genera exportaciones promedio por un total de US$ 4.800, casi el doble de lo que exporta una hectárea de maní, con valores de US$ 2.683; y representa 5,6 veces lo que exporta la soja por hectárea, US$ 857, según datos del Observatorio Vitivinícola.



En el caso del consumo, comparando 2018 con 2020, el consumo de vino fue en aumento con una tasa del 10%; y, si se toman sólo los primeros seis meses del año y se incluye a 2021, el salto es del 21%.



Proyectado, el consumo per cápita podría terminar este año en torno de los 22,5 litros, en un repunte que mucho tiene que ver con el precio –por detrás del IPC en conjunto– y la calidad de la oferta, resaltaron desde Wofa.